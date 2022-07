Torwart Rune Jarstein soll nach über einem Jahr Spielpause wieder für den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC zwischen den Pfosten stehen. Dies kündigte Trainer Sandro Schwarz am Freitag im Trainingslager in Kienbaum an. Im Testspiel gegen den Regionalligisten SV Babelsberg 03 am Samstag soll der ehemalige norwegische Nationalkeeper eine Halbzeit zum Einsatz kommen.