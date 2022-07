Highland Games in den Gärten der Welt - "Der beste Bodybuilder würde sich wahrscheinlich die Ohrläppchen brechen"

Fr 15.07.22 | 18:40 Uhr | Von Lynn Kraemer

Bild: picture alliance/dpa/Peter Steffen

Steinstoßen, Hammerwurf oder Baumstammüberschlag: Mit den Highland Games kommt am Wochenende ein bisschen Schottland nach Berlin. Neben den Profis können sich auch Amateure an die schwergewichtigen Sportgeräte wagen.

Die Gärten der Welt im Osten Berlins erlauben einen schnellen Ausflug nach Bali, Japan oder China. Am Wochenende kommt noch ein bisschen Schottland dazu. Allerdings nicht in Form eines neuen Themengartens, sondern mit Baumstammwerfen, Männern im Kilt und Musik aus Dudelsäcken. Am 16. und 17. Juli werden dort die Deutschen Meisterschaften der Highland Games ausgetragen.



Aus Familientradition

"Die besten zwölf Frauen und Männer sind hier in Berlin und kämpfen um den Titel", erklärt Martin Kuhne, der selbst zu diesem Athletenkreis zählt und das Turnier mitorganisiert. Der 32-Jährige weiß gar nicht mehr genau, wann er mit dem Sport angefangen hat. Die Highland Games sind für ihn Familiensache: "Mein Vater ist Mitbegründer des Verbandes. Ich bin ein Kind der ersten Stunde." Sein Bruder sei als Schiedsrichter aktiv. Kuhne trainiert beim Verein Mac Gregor 1999 Prießnitz, benannt nach seinem Urgroßvater. Ob der eine Verbindung zum schottischen Clan MacGregor gehabt habe, wisse er aber nicht. Zumindest der Tartan ihrer Kilts hat das gleiche waldgrüne Muster. Ein bisschen Tradition gehöre definitiv dazu: "Der Kilt ist Pflicht. Und um es gleich vorwegzunehmen: Der Sportler muss auch was drunter tragen", sagt Kuhne, der sonst als Fleischer arbeitet.



Vom Steinstoßen bis zum Baumstammüberschlag

Bei den Highland Games treten die Sportler in acht Disziplinen gegeneinander an. Die Punkte werden addiert und so die neue Deutsche Meisterin und der neue Deutsche Meister ermittelt. Neben dem Steinstoßen und Gewichtweitwurf, die den klassischen Leichtathletikdisziplinen Kugelstoßen und Diskus ähneln, geht es beispielsweise auch an den Hochwurf von 25,4 Kilo-Gewichten über eine Latte und den Baumstammüberschlag. In der wohl spektakulärsten Disziplin gilt es einen sechs Meter langen und rund 100 Kilo schweren Baumstamm zu bewegen. Auf die Weite kommt es dabei gar nicht an. "Im besten Fall kriegt man einen Überschlag hin. Mehr sind nicht möglich, außer man heißt Hulk und ist grün", sagt Martin Kuhne, der nach den Deutschen Meisterschaften weiter zur WM nach Norwegen reist. Für alle gibt es denselben Wettkampfbaum. "Da sind wir auch ein bisschen nachhaltig. Es bringt nicht jeder seinen eigenen Baum mit oder ein neuer wird extra für die Veranstaltung geschlagen." An der Fichte fürs Wochenende haben sich die Sportler beispielsweise schon in der Bundesliga in Prießnitz ausprobiert.



Wettkampf und Familienfest

Am Samstag gehen erst die Profis von 12 bis 17 Uhr an den Start und am Sonntag dann die Amateure. Dann können sich auch völlige Neulinge an den Disziplinen probieren. Überschätzen sollten sie sich aber nicht: "Gerade so einen großen Baumstamm kannst du wahrscheinlich dem besten Bodybuilder in die Hand geben. Der wird sich aber wahrscheinlich die Ohrläppchen brechen, weil der gar nicht mit dem Gerät umgehen kann", sagt Kuhne. Sein bester Tipp: Mutig sein und Spaß mitbringen. Für noch mehr Highland-Feeling haben sich die Organisatoren Unterstützung gesucht: Die musikalische Untermalung kommt von der Berlin Pipe Company. Auftritte von Tap Connection und den Profis der Irish Beats Dance Company sind nur ein Teil des bunten Rahmenprogramms, dass es um die Wettkämpfe geben soll.

Sendung: rbb24 Abendschau, 16.07.2022, 19:30 Uhr