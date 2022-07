Horst Adam überlegt auffallend lange auf die Frage, ob der dritte Platz bei der Europeada für die sorbische Auswahl ein Erfolg sei. Der Vereinsvorsitzende des sorbischen Fußballteams "Serbske mustwo" verzichtet nach der Gedankenpause auf eine Einordnung und verweist auf die Fakten: "Wir wollten eigentlich das Finale erreichen, aber die anderen waren besser. Immerhin war es bei der vierten Europeada unser bislang bestes Abschneiden."

Die Auswahl der Sorben hatte das Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft der nationalen europäischen Minderheiten im österreichischen Kärnten am Samstag gegen die Gastgeber vom Team Koroška, die Auswahl der Slowenen in Kärnten, mit 0:1 verloren und damit den Finaleinzug verpasst. Trainer Sven Ballack muss nicht so lange überlegen, für ihn ist dieser dritte Platz "sensationell". Dazu stellte das Team mit Christian Rinza den Torschützenkönig des Turniers (6 Treffer). Doch bei aller sportlichen Ernsthaftigkeit: Bei diesem Turnier ist die kulturelle Begegnung mindestens so wichtig wie die Endplatzierung.