Sie sind auf jeden Fall sehr genau dabei, die Ausweise zu kontrollieren. (lacht) Ich bin nämlich noch nicht 21 und also nicht reingekommen. Da gab es nichts zu verhandeln mit den Türstehern. Also habe ich noch ein bisschen im Hotel gefeiert.

Johanna Schikora ist Doppelweltmeisterin im Finswimming. Mit einer Flosse an den Füßen schwimmt sie fast allen davon und will ihren Sport noch bekannter machen. Bis zum größten Erfolg ihrer Karriere durchlebte sie aber auch schwierige Zeiten.

Besser als bei den Türstehern lief es im Becken. Platz eins und dazu auch noch die beste Zeit, die je bei den World Games erreicht wurde.

Ich kann mich an das Rennen überhaupt nicht mehr erinnern. Nur noch an eine Wende. (lacht) Aber ich wusste, dass ich gut drauf bin. Die Vorbereitung lief optimal und es hat alles gestimmt. Außer das Becken an sich. Das hatte ein paar Herausforderungen.

Das klingt ja furchtbar.

Die Markierungen waren einfach komplett anders als sonst. Es gab alle zwei Meter eine Zwischenmarkierung, das war schonmal total ungewohnt und verwirrend. Ebenso die Wendemarkierung. Die eigentliche Bahn ging noch weiter, über die Wand, an der wir wendeten, hinaus. Also musste ich zur Orientierung, wann denn nun die Wende kommt, immer hoch gucken und das ist natürlich nicht gut. Und dann gab es über der Anschlagmatte auch noch ein Loch in der Wand, über welches das Wasser abgeflossen ist. Allerdings konnte man da komplett mit dem Arm reinrutschen. Wäre mir das passiert, wäre es schmerzhaft geworden. So wie bei einem meiner Team-Kameraden - er hat sich die Schulter verstaucht.