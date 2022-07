Fazit zu Herthas Trainingslager in England - Es gibt noch viele Fragezeichen

So 24.07.22 | 16:10 Uhr | Von Marc Schwitzky

Hertha BSC hat sein zweites Trainingslager vor der neuen Saison absolviert. Eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt lässt sich festhalten, dass Trainer Sandro Schwarz viele Dinge anstoßen konnte - aber auch nicht alles in seiner Hand liegt. Von Marc Schwitzky

Hertha BSC hatte sein Trainingslager im St. George's Park in Burton Upon Trent im Herzen Englands bezogen, zugleich dem Leistungszentrum der englischen Nationalmannschaft, um sich den nötigen Feinschliff für die anstehende Saison abzuholen. Es war eine Suche nach sich selbst, nachdem die vergangenen Jahre die eigene Identität so diffus haben werden lassen. Zwölf intensive Tage für die Blau-Weißen sind nun vorbei. Das Entwickeln eines Wir-Gefühls, das Einstudieren der vom neuen Trainer Sandro Schwarz geforderten Prinzipien und auch ein Vorankommen im Transfergeschehen waren die Hauptziele für die Zeit im Mutterland des Fußballs. Abgeschlossen, das lässt sich eine Woche vor dem Saisonauftakt im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig (31. Juli, 18 Uhr) vorwegnehmen, ist keiner der genannten Prozesse.

Hertha und der Schwarz-Fußball: es braucht Zeit

"Wir wissen, dass das weiter ein Prozess ist, in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen", hielt Sandro Schwarz nach Herthas letztem Testspiel (1:2 gegen Zweitligist West Bromwich Albion) fest. "Der ist auch nächste Woche nicht abgeschlossen, nur weil der Pokal losgeht. Dennoch siehst du Fortschritte, Entwicklung und immer mehr Automatismen." Zwar verlor Hertha jedes seiner drei Testspiele in England, dennoch ist Schwarz darin Recht zu geben, dass die Mannschaft bereits eine deutlich andere Haltung zeigt als noch in der vergangenen Saison. Die Prinzipien des Schwarz-Fußballs – eine Grundaggressivität und ständige Aktivität im Spiel, intensives Pressing, schnelles Umschalten, klare Struktur in jeder Spielsituation – waren in den Partien gegen Derby County (0:1), Nottingham Forrest (1:3) und West Bromwich Albion grundsätzlich zu erkennen. Allerdings schwankte der Grad, wie sehr Herthas Spieler die neuen Anforderungen umsetzen, noch sehr. Zum Teil wurde in den Tests die zugrundeliegende Struktur sehr gut sichtbar, auch das engagierte Anlaufen und überfallartige Umschalten wurde streckenweise gut umgesetzt. Andererseits waren auch Rückfälle in alte Verhaltensmuster zu erkennen, als die Spieler eigenartig passiv wirkten, den Spielaufbau nur behäbig betrieben oder durch individuelle Fehler den Gegner einluden.

"Es ist noch nicht alles perfekt, das wissen wir auch, das haben wir auch gesehen. Aber es sind schon viele Situationen dabei, da wird der Ball nicht mehr zurückgespielt, sondern es geht eher in die Tiefe", analysierte Geschäftsführer Fredi Bobic den Entwicklungsstand der Mannschaft. "Man sieht, dass der eine oder andere es noch ein bisschen drin hat, erstmal nach hinten zu schauen, aber wenn der Schrei kommt, geht's auch schnell nach vorne. Es ist ein Prozess, der ein bisschen braucht - auch ein bisschen Vertrauen."

Die Arbeit an einem neuen Geist

Die Umstellung von passivem zu mutigem Fußball beginnt im Kopf. Das neue Trainerteam muss die Vorjahre aus den Spielern herausschütteln. Die Spieler sollen in Chancen und nicht in Risiken denken, sie sollen endlich wieder Freude an ihrer Arbeit haben und somit als Gruppe zusammenwachsen. Schwarz gilt als Trainer, der nah an seinen Spielern ist, seine Kommunikation wurde schon bei seinen vorherigen Stationen in Mainz und Moskau gelobt. Und auch von Hertha-Spielern ist bislang nur Positives zu hören. Der 43-Jährige führt sehr viele Einzelgespräche und kommuniziert energisch in den Trainingseinheiten, um seinen Schützlingen ein gutes Gefühl und einen klaren Plan mitzugeben. Diese emotionale Arbeit braucht die mental so angeknackste Mannschaft. Ihnen tun die veränderte Ansprache und neue Abläufe sichtlich gut. Darüber hinaus hat das Trainerteam auch auf die Hierarchie eingewirkt und zum Ende des Trainingslagers neue Kapitäne bestimmt. Dedryck Boyata, bisheriger Spielführer, musste sein Amt an Marvin Plattenhardt abgeben. Mit Kevin-Prince-Boateng wurde zudem ein neuer Vize-Kapitän bestimmt. Boyata bekam die Binde vor zwei Jahren, war mit dieser Rolle jedoch deutlich überfordert. Nun der Neustart. "Wir wollten eine Veränderung dort haben, und Platte hat einen extrem hohen Stellenwert in der Mannschaft und im Verein", begründete Schwarz die Wahl.

Die stotternde Transferphase erschwert die Arbeit des Trainerteams

Doch sowohl die sportliche als auch die mentale Arbeit mit der Mannschaft wird von dem Umstand, dass Hertha noch mitten in seinen Transferbemühungen steckt, massiv erschwert. Der Kader des Hauptstadtklubs befindet sich seit Wochen in ständiger Veränderung. 14 Spieler sind bereits gegangen, fünf Spieler gekommen, hinzu gesellen sich vier Leih-Rückkehrer. Und ein Ende der Baumaßnahmen am Kader ist nicht in Sicht. Hertha ist mit 34 Spielern nach England gereist, ein kaum zu stemmender Betrieb, auch wenn es Schwarz öffentlich nie als Problem benannte. Die Suche nach dem "Wir" gestaltet sich jedoch denkbar schwierig, wenn nicht abzusehen ist, wie das Aufgebot letztendlich aussehen wird. Fredi Bobic hat eine komplexe Aufgabe. Er muss zum einen Spieler, die viel Gehalt kosten und zugleich keine wichtige sportliche Rolle einnehmen, verkaufen. Ein Beispiel hierfür wäre Stürmer Krzysztof Piatek. Zum anderen muss er dem Team ein neues Gesicht verleihen und echte Verstärkungen verpflichten. All das aber mit der Prämisse, einen Transferüberschuss zu erzielen. In diesem Dreieck die richtige Balance zu finden und seinem Trainer möglichst schnell einen fertigen Kader zur Verfügung zu stellen, ist eine Mammutaufgabe, die sich vermutlich noch bis zum Ende des Transferfensters ziehen wird.

Die wichtigste Zutat: Geduld

Die Frage, wo man nach einer Vorbereitung im Vergleich zu seinen Ligakonkurrenten steht, treibt jeden Verein um. Hertha ist aufgrund der vergangenen Jahre und dem erneut großen Umbruch in diesem Sommer jedoch ein besonderer Fall. Mit Schwarz entschied man sich bewusst für einen Trainer, der die Mannschaft in ihrer Denk- und Spielweise komplett neu verkabeln will. Solch ein Prozess verlangt jedoch Zeit und ist auch mit Rückschlägen verbunden. Herthas Trainingslager im Leistungszentrum der englischen Nationalmannschaft hat zahlreiche Erkenntnisse hervorgebracht, aber auch offen gelegt, welche Unklarheiten noch vorliegen. Um wirklich zu sich selbst zu finden, wird es einen stimmigen Kader und Erfolgserlebnisse brauchen – beides Dinge, die vor allem eine Zutat brauchen: Geduld.

