Team-Seminare im Grünen sind eine wunderbare Sache. Ein gemeinsames Wochenende mit der Bürobelegschaft am See, füreinander kochen, miteinander paddeln. Und danach merkt Herr Schulze womöglich, dass Frau Müller ja eigentlich doch ganz nett ist.

Ob Hertha in England zusammenwächst, ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln kann, wird sich zeigen. Die große Herausforderung ist verbunden mit der Frage: Wer von den 34 mitreisenden Kickern ist überhaupt noch da, wenn die Saison so richtig losgeht. "Bauchschmerzen haben wir keine", sagte Trainer Sandro Schwarz nach der letzten Einheit vor der Abreise: "Die Gruppe wird sich noch verändern. Bisher zieht jeder gut mit."

Innenverteidiger Omar Alderete ist aktuelle auf der konkreten Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Er hat in der vergangenen Saison als Leihspieler beim FC Valencia auf sich aufmerksam gemacht, Hertha hofft auf gutes Geld, der Abwehrspieler wohl auf eine Zukunft in Spanien. Der Abschied von Außenbahnspieler Dilrosun steht dagegen nach einem Leih-Jahr in Bordeaux bereits fest. Der 24-Jährige wechselt in die niederländische Heimat zu Feyenoord Rotterdam.