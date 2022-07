Fußball-Bundesligist Hertha BSC ist die Generalprobe rund eine Woche vor dem Pflichtspiel-Start im DFB-Pokal missgeglückt. Die Berliner verloren am Ende ihres Trainingslagers in England das Testspiel beim Zweitligisten West Bromwich Albion mit 1:2 (1:0). Stürmer Davie Selke brachte den Fußball-Bundesligisten am Samstag in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. John Swift glich in der 70. Minute für die Engländer aus, Daryl Dike (73.) drehte das Spiel nur wenig später mit seinem Treffer.

Es war die dritte Niederlage für Hertha in England, nachdem das Team auch gegen Derby County und Nottingham Forest verloren hatte. Herthas Neuverpflichtung Chidera Ejuke wurde in der 62. Minute eingewechselt und kam zu seinem ersten Einsatz für den Hauptstadtklub.