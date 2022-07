So wirklich zufrieden waren weder Spieler noch Trainer von Union Berlin. Zwar hatte der Fünfte der vergangenen Bundesliga-Saison zur Saisoneröffnung und vor immerhin knapp 16.000 Zuschauern mit 2:1 (1:0) gegen den irischen Erstligisten Bohemians Dublin gewonnen, der sich zudem mitten in der Saison befindet.

Doch zum Erfolgsrezept der Köpenicker zählt eben auch die Selbstkritik und der stete Wille, sich immer weiter zu verbessern. Das gilt für die Mannschaft, die sich nach den Abgängen der Stamm- und Topspieler Grischa Prömel und Taiwo Awoniyi einmal mehr neu (er-)finden muss. Auch wenn zumindest in diesem Punkt und zumindest bei Rani Khedira Optimismus vorherrscht. "Da haben Oliver Ruhnert und sein Team in der Vergangenheit immer einen sehr, sehr guten Job gemacht", so Khedira gegenüber dem rbb. Zudem, so Khedira, hätten sich die Neuzugänge bereits gut in die Automatismen und Abläufe eingefunden, weshalb er glaube, Union sei "gut gewappnet".

Und dennoch mahnt der Ex-Augsburger in Hinblick auf die Saisonziele und stellt dabei ein Wort ganz besonders in den Vordergrund: "Demut. Natürlich war es ein rakenhafter Aufstieg in den letzten Jahren von Union. Das hat sich keiner träumen lassen und vor drei Jahren voraussagen können. Von daher muss man schön auf dem Teppich bleiben." So gelte auch für die kommende Saison, dass "40 Punkte unheimlich schwer zu erreichen sind und das gilt es weiterhin umzusetzen."