Sieben Jahre stand Rost in Diensten des FC Energie Cottbus, Piplica hütete gar elf Jahre das Tor der Lausitzer. Jetzt haben beide gemeinsam eine neue sportliche Heimat gefunden: beim sächsischen Drittligisten Erzgebirge Aue ist der eine (Rost) neuer Cheftrainer, der andere (Pilplica) nun Torwarttrainer. Dort treffen sie auf einen weiteren Ex-Cottbuser, der in Aue zu einer Art Kultfigur avanciert ist: Torhüter Martin Männel.

Der Verein aus Sachsen steht vor einem kompletten Neuanfang. Die finanziellen Mittel sind zusammengekürzt, zahlreiche Spieler sind nach dem Abstieg im Sommer in die dritte Liga gegangen, 16 neue Akteure muss der neue Cheftrainer Timo Rost aktuell integrieren, dazu seine neue Spielidee "implementieren", wie er selbst sagt. Es bleibt nicht viel Zeit, denn das sportliche Ziel ist klar formuliert: "Die Mannschaft muss sich finden. Wer mich kennt, der weiß, dass ich kein Trainer bin, der ums Mittelfeld spielen will. Natürlich werden wir versuchen, oben anzugreifen", sagt Rost.

Der gebürtige Franke hat sich in den vergangenen vier Jahren als Trainer in Bayreuth einen Namen gemacht. Mit der Spielvereinigung legte er einen beeindruckenden, sportlichen Aufstieg hin, führte den Verein von den Niederungen der Regionalliga in die Aufstiegs-Playoffs, danach zweimal in den DFB-Pokal. Zuletzt feierte er die souveräne Meisterschaft in der Regionalliga Bayern, gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die dritte Liga. Doch dann kam das Angebot aus Aue und Rost nahm an, weil es "sehr gute Gespräche" mit den Verantwortlichen gegeben habe, dazu komme die gute Infrastruktur in Aue. "Die sucht schon seinesgleichen in der dritten Liga", erklärt Rost, der von 2002 bis 2009 für Energie Cottbus spielte, dabei lange Jahre als Kapitän auflief.

Während dieser Zeit traf er bereits auf einen jungen Martin Männel. Der war 2001 als Nachwuchs-Torhüter in die Jugendabteilung des FC Energie gewechselt, kam aber beim späteren Bundesligisten nie über die Reservistenrolle und Einsätze in der U23-Mannschaft hinaus. Und so zog es ihn 2008 nach Aue, wo er sowohl sein fußballerisches als auch sein privates Glück fand.

Seine alten Mitspieler Rost und Piplica sind Männel aber noch in guter Erinnerung geblieben: "Die beiden standen immer für extremen Ehrgeiz, für extremen Wille, das war mir sehr sympathisch. Darüber hinaus waren sie diejenigen, die sich in der Kabine auch um die jungen Spieler gekümmert haben. Für mich waren die beiden absolute Idole."