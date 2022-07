Drei Siege in drei Spielen ohne Gegentor - so lautet die bisherige Bilanz der deutschen Fußballerinnen bei der EM. Am Donnerstag steht das Viertelfinale gegen Österreich an. Doch Public Viewing ist in Berlin gar nicht so leicht zu finden. Von Franziska Spiecker

Donnerstagabend um 21 Uhr ist es soweit: Das erste K.-o.-Spiel der deutschen Fußballerinnen bei der Europameisterschaft 2022 steht an. Den vorzeitigen Einzug in das Viertelfinale gegen Österreich verfolgten mehr als acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor ihren Bildschirmen. Das Interesse vor dem heimischen Bildschirm ist also vorhanden. Doch wie sieht es mit Public Viewing aus? Gibt es das in der Hauptstadt - und wenn ja, wo?

"In der Bundesliga habe ich so viel verdient wie eine Kassiererin bei Edeka"

"Wenn es richtig um etwas geht und es fällt das entscheidende Tor nicht, dann ist hier schon richtig knisternde Aufregung im Raum und Geschrei und Gejohle und Beifall oder auch Ohhhh", so Eggeling. Alles, was man beim Fußball an Emotionen sonst rauslässt, würde im Frauencafé genauso passieren, erklärt sie, da gebe es überhaupt keinen Unterschied.

Ein Ort, auf den man schnell stößt, ist die Begine in Berlin-Schöneberg - ein Treffpunkt und eine Kneipe nur für Frauen. Schon von außen verraten bunte Zettel im Schaufenster: Hier werden auch die EM-Spiele der deutschen Fußballerinnen übertragen. Vor der großen Leinwand im Inneren sitzen Barbara Hoyer und Tatjana Eggeling, die in der Begine arbeiten. Pro Spiel würden gerade circa 60 Frauen zuschauen, sagt Hoyer. Ihre Kollegin Eggeling ergänzt, dass die Stimmung dabei emotional und aufgeheizt sei.

45 Jahre lang war Bernd Schröder die prägende Figur bei den Fußballerinnen von Turbine Potsdam. Am Freitag wird er 80 Jahre alt. Ein Blick auf seinen zufälligen Einstieg in den Trainer-Job, große Erfolge und die Schwierigkeit des Aufhörens.

Doch es gibt auch Orte wie die Kneipe Bei Joschi in Schöneberg. Auf Fernsehern könne man hier - drinnen und draußen - alle Spiele der Frauen sehen, erklärt der Inhaber, Joschi Kofic. "Früher gab es nicht so viel Interesse wie jetzt in der letzten Zeit bei den Frauenspielen", sagt er. Die Stimmung bei den Spielen sei sehr gut gewesen, so dass Kofic die Gäste nach 22 Uhr ein bisschen habe beruhigen müsen, weil es zu laut geweisen sei auf der Terrasse. "Die Leute waren begeistert und haben nach jedem Tor geschrien", so der Kneipenbesitzer.

Ruft man bei diesen Fußballkneipen und Sports-Bars an, lautet der Tenor häufig: Die Spiele werden gezeigt, wenn Interesse da ist. Dieses Interesse nehmen einige Wirte und Angestellte aber als nicht so groß wahr. "Frauen scheinen nicht so interessant zu sein, obwohl sie ja besser Fußball spielen als Männer", sagt etwa die Wirtin einer Neuköllner Kneipe und lacht.

Die Begine informiert auch auf ihrer Website darüber, dass sie die Spiele der Fußballerinnen zeigt. Einen Ort zu finden, an dem alle - nicht nur Frauen - die EM schauen können, ist dagegen schwieriger. Im Internet stößt man zwar recht schnell auf eine lange Liste zu Public-Viewing-Locations in Berlin. Doch die bezieht sich auf die Fußball-WM der Männer im Winter in Katar.

Auch wenn man mit ein bisschen Geduld also Kneipen in Berlin findet, die die Europameisterschaft der Fußballerinnen übertragen: Bei den Viertelfinal-Gegnerinnen des deutschen Teams in Österreich findet Public Viewing sehr viel größer statt. Wegen des Erfolgs des österreichischen Nationalteams in der Gruppenphase der EM wird das Spiel gegen Deutschland auf einer 300 Quadratmeter großen Leinwand am Rathausplatz in Wien übertragen.

Das derzeit auf dem Rathaus stattfindende Filmfestival ändert dafür extra sein Programm und wird am Donnerstagabend ein weiteres Mal zu Österreichs größter Public-Viewing-Arena. Schon vor fünf Jahren wurde auf dem Rathausplatz das EM-Halbfinale der österreichischen Fußballerinnen gegen Dänemark ausgestrahlt. Zumindest in Sachen Public Viewing scheint Deutschland Österreich also noch unterlegen. Was auf dem Platz passiert, ist eine andere Frage.