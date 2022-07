1:0 beim Testspiel in Babelsberg

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat sein Testspiel beim SV Babelsberg 03 mit Mühe gewonnen. Nach dem absolvierten Trainingslager in Kienbaum setzte sich die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz am Samstag im Karl-Liebknecht-Stadion mit 1:0 (1:0) durch. Marco Richter schoss das Tor des Tages.

Kevin-Prince Boateng, der beim ersten Test gegen den Fünftligisten TuS Makkabi am Mittwoch noch ausgesetzt hatte, spielte von Beginn an und verteilte mit der Kapitänsbinde am Arm im Mittelfeld die Bälle.

Vor 3.600 Zuschauern brachte Richter die Herthaner früh auf die Siegerstraße. Der Außenangreifer wurde auf halbrechter Position von drei Babelsberger Verteidigern nicht konsequent angegangen und konnte so recht unbedrängt aus 20 Metern ins lange Eck abschließen.