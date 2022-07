Fußball-Bundesligist Union Berlin hat seinen ersten Test im Trainingslager in Österreich gewonnen. Gegen den tschechischen Erstligisten Dynamo Budweis setzte sich das Team von Trainer Urs Fischer mit 1:0 (1:0) durch. Neuzugang Paul Seguin traf auf der Hotelanlage in Neukirchen am Großvenediger im Salzburger Land in der 37. Minute aus der Distanz.

Union verpasste bei zahlreichen Möglichkeiten einen höheren Sieg. So traf etwa Genki Haraguchi in der 55. Minute den Pfosten. Immerhin blieben die Köpenicker im fünften Testspiel der laufenden Vorbereitung zum ersten Mal ohne Gegentor - und schlugen sich besser als ein Bundesliga-Konkurrent: Am Mittwoch hatte der Zehnte der tschechischen Liga noch mit 1:0 gegen den FC Augsburg gewonnen.

Nicht einsatzbereit war an seinem 32. Geburtstag Angreifer Sven Michel, der sich am Mittwoch im Training leicht am rechten Fuß verletzt hatte. Die anderen Profis, die gegen Budweis nicht im Kader standen - unter ihnen Torwart Frederik Rönnow, Robin Knoche, Rani Khedira, Sheraldo Becker oder Jordan Siebatcheu - hatten am Vormittag trainiert.

Ein Großteil von ihnen dürfte am Samstag im nächsten Testspiel mitwirken. Um 15:15 Uhr wird der Vergleich mit dem italienischen Erstligisten Udinese Calcio im Dolomitenstadion von Lienz angepfiffen. Es ist das zweite und letzte Testspiel im Rahmen des zehntägigen Aufenthalts in Österreich. Am danach folgenden Samstag kommt Nottingham Forest zur Saison-Generalprobe ins Stadion an der Alten Försterei in Berlin.