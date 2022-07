So 24.07.22 | 17:15 Uhr

rbb|24: Herr Stegemann, Sie sind beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) zuständig für die nicht-olympischen Sportarten. Die versammeln sich wie zuletzt bei den World Games, wo die deutsche Delegation den Medaillenspiegel am Ende anführte. Was machen Ihre Sportler besser als etwa die Leichtathleten, die bei der Weltmeisterschaft derzeit eher enttäuschen?

Leichtathletik-WM in Eugene

Das gesamtdeutsche Team hat im vergangenen Jahr so schlecht wie noch nie abgeschnitten bei Olympia. Die Leichtathletik-WM war aus deutscher Sicht ein Desaster. Böse Zungen werden jetzt behaupten, es reicht eben nur noch für Nischensportarten wie Kanu-Polo und Tauziehen, die in anderen Ländern wenig bis gar keine Beachtung finden.

Das kann man so oder so sehen, das ist jedem überlassen. Wir hatten 104 Teilnehmer-Länder bei den World Games. Und ich denke, es war immer ein großes Plus des deutschen Sportes, wie breit wir aufgestellt sind. Das hat uns über viele, viele Jahre auch im olympischen Medaillenspiegel geholfen. Es ist für uns etwas Positives, dass man nicht sagt: Einzelne Disziplinen, die etwas bringen, die werden bis zum Anschlag gefördert und alles andere kann weg.