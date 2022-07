Leichtathletik-WM in Eugene (USA) - Berliner und Brandenburger gehen auf Medaillenjagd

Do 14.07.22 | 18:37 Uhr | Von Lukas Witte

Bild: imago images/Chai v.d. Laage

Die Leichtathletik-WM in den USA ist für die Athleten dieses Jahr ohne Zweifel der sportliche Höhepunkt im Kalender. Auch einige Berliner und Brandenburger sind in den kleinen Ort Eugene gereist, um auf Medaillenjagd zu gehen.

175.000 Einwohner leben in der Kleinstadt Eugene im US-Bundesstaat Oregon. Das klingt eigentlich nicht nach einem Ort für großes Spektakel. Doch vom 15. bis 24. Juli wird die ganze Leichtathletik-Welt auf Eugene gucken, wenn dort die Weltmeisterschaft stattfindet. Dass das kleine Städtchen zum Austragungsort des Großevents wurde, hat einen besonderen Hintergrund.

Gründungsort eines Milliardenunternehmens

"Es ist der Place-to-be der amerikanischen Leichtathletik", sagt Bundestrainerin Anett Stein über Eugene. Die Sportart hat hier Tradition. Seit 1921 trainieren Leichtathleten der ansässigen Universität von Oregon auf dem Hayward Field, welches auch als Stadion für die WM dienen wird. Zwei der Studenten waren Bill Bowerman und Philip Knight, die es zu einiger Bekanntheit gebracht haben - allerdings nicht für ihre sportlichen Leistungen.

Das Hayward Field wird der Hauptaustragungsort bei der Leichtathletik-WM in Eugene sein

1964 gründeten die beiden eine Vertriebsfirma für Sportschuhe, aus der später das weltbekannte Milliardenunternehmen Nike hervorging. Noch heute besteht eine enge Bindung zwischen dem Sportartikelhersteller und der Universität von Oregon - auch finanziell. In Eugene wurden so beste Bedingungen für Top-Leistungen geschaffen. Und auch als der Ort 2015 den Zuschlag für die WM erhielt war klar, dass Philip Knight sich im großen Stil an der nötigen Modernisierung des Hayward Fields beteiligen würde, die insgesamt 270 Millionen Dollar kostete. Dass die Kleinstadt mit ihrer Universität ein Leichtathletik-Großevent ausrichten darf, sorgt für eine Besonderheit. "Wir haben erstmals eine Campus-Situation, bei der alle um das Stadion herum wohnen und sich die einzelnen Nationen treffen, ähnlich wie bei den Olympischen Spielen", erklärt Bundestrainerin Anett Stein. Die Sportler, Trainer und Betreuer wohnen bei der WM unter anderem in den Studentenwohnheimen der Universität.

Berliner und Brandenburger bei der Leichtathletik-WM Christopher Linke (SC Potsdam): 20km und 35km Gehen Kristin Pudenz (SC Potsdam): Diskuswurf Gina Lückenkemper (SC Charlottenburg): 100m Alica Schmidt (SC Charlottenburg): 4x400m Staffel Torben Brandt (SC Charlottenburg): Diskuswurf Annika-Marie Fuchs (SC Potsdam): Speerwurf Alina Reh (SC Charlottenburg): 5.000m Marc Koch (LG Nord Berlin): 4x400m Staffel

Brandenburger hoffen auf Medaillen

Dort einziehen werden dann auch Athleten aus Berlin und Brandenburg. Beim Potsdamer Geher Christopher Linke ist die Vorfreude riesig. "Für mich hat die WM den gleichen Stellenwert wie Olympische Spiele. Das ist auf jeden Fall der Höhepunkt und hier möchte ich zeigen, wofür ich dieses Jahr trainiert habe", erzählt der 33-Jährige. Linke wurde zuletzt fünfter über 20 Kilometer bei den Olympischen Spielen und wird bei der WM zusätzlich noch über die längere 35 Kilometer-Distanz antreten. Dabei hofft er auf eine Medaille, schließlich ist er bestens vorbereitet. Schon seit dem 16. Juni befindet er sich in den USA, um sich an die Zeitumstellung und Temperaturen zu gewöhnen. Auch Diskuswerferin Kristin Pudenz vom SC Potsdam ist in Topform. Auf der Olympiazweiten von Tokyo liegt eine der größten deutschen Medaillenhoffnungen und sie hat hohe Erwartungen: "Es wäre natürlich schön, mit einer Medaille nach Hause zu gehen. Auf jeden Fall möchte ich meine Bestleistung noch einmal bestätigen und vielleicht sogar ein bisschen weiter werfen als bei der deutschen Meisterschaft." Dort brach Pudenz zuletzt mit einer Weite von 67,1 Metern ihren persönlichen Rekord. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag will sie diesen dann noch einmal verbessern. Unterstützung vor Ort bekommt sie dabei nur von ihrem Trainer und anderen Athleten. Familie und Freunde sind zuhause geblieben. "Ich wurde aber schon ein paar Mal gefragt, wann man sich den Wecker stellen muss. Zumindest meine Eltern werden sich das vor dem Fernseher anschauen, obwohl es mitten in der Nacht ist", sagt Pudenz. So, wie die meisten Wettkämpfe. Die Zeitverschiebung nach Eugene beträgt minus neun Stunden.

SCC-Sprinterinnen haben kaum Chancen

Auch der Berliner Verein SC Charlottenburg (SCC) wird in Oregon vertreten sein. Unter anderem mit der frisch gebackenen deutschen Meisterin Gina Lückenkemper. Bei den Finals in der Hauptstadt präsentierte sich die EM-Zweite von 2018 wieder in Topform und lief die 100 m in 10,99 Sekunden. Ein Einzug ins WM-Finale wird für sie aber auch mit einer Zeit unter elf Sekunden kaum möglich sein. Die Weltspitze ist der 25-Jährigen ein ganzes Stück voraus. Ebenfalls keine großen Chancen auf das Finale wird Lückenkempers Sprint-Kollegin Alica Schmidt haben. Trotzdem freut sich die 23-Jährige vom SCC sehr auf ihre Teilnahme im deutschen Aufgebot der 4x400-Meter-Staffel, denn in Eugene wird sie eine Premiere feiern. "Ich bin mega gespannt auf die Erfahrung. Ich war noch nie bei einer Weltmeisterschaft", teilte sie ihrer riesigen Fangemeinde mit. Allein auf Instagram folgen ihr 3,1 Millionen Menschen. Weniger Follower aber bessere Chancen hat hingegen Teamkameradin Alina Reh. Die 25-Jährige wurde zuletzt zum zweiten Mal deutsche Meisterin über 5.000 m und erhielt nachträglich Bronze für die EM 2018. Ursprünglich war sie vor vier Jahren im Berliner Olympiastadion nur vierte geworden, doch wegen eines Dopingverstoßes der vor ihr platzierten Läuferin bekam sie nun ihre verdiente Medaille. Möglicherweise ein zusätzlicher Motivations-Boost, um in Eugene Top-Leistungen abzuliefern.

