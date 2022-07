Von der Sache her nicht. Es ist im Grunde ja nicht seine Ambition, ums Gelbe Trikot zu fahren. Es geht für ihn bei dieser Tour darum, Etappensiege und gute Ergebnisse einzufahren. Deshalb ist er in die Fluchtgruppe gegangen. Dass die sich dann auf so einen Abstand entfernt, dass es plötzlich ums Gelbe Trikot ging, damit hat keiner gerechnet. In dem Moment wäre es natürlich schon eine schöne Geschichte gewesen.

rbb|24: Die Tour de France ist in den Alpen angekommen. Die zehnte Etappe am Dienstag führte hoch in den Wintersportort Megève. Saßen Sie vor dem Fernseher?

Ja, natürlich ist man stolz darauf, dass ein ehemaliger Schützling so einen Weg geht. Wir sind weiter in Verbindung und sprechen miteinander - etwa über sein Training. Er schickt mit täglich seine Kennziffern und ich bin informiert über das, was er macht. Und ich bin auch ein Kritiker von ihm, wenn es zum Beispiel um das vergangene Jahr geht.

Lennard war zu Beginn ein etwas schüchterner, um nicht zu sagen introvertierter Junge. Es war für ihn ein großer Schritt. Seine Heimat Bremen war weit, weit weg. Er war die Umgebung seiner Familie gewohnt. Durch das Programm im Radsport mit ständigen Wettkämpfen am Wochenende waren die Möglichkeiten für Fahrten nach Hause selten. Das hat ihn in Cottbus eigentlich die ganze Zeit ein bisschen belastet. Nachdem er Profi geworden ist und fernbetreut trainiert hat, ist er ja auch erstmal zurück nach Bremen. Er hat aber erkannt, dass es vom Standort einfach sehr ungünstig ist. Man hat dort wenige Trainingspartner, es gibt keine Profis im oberen Level. Und man braucht die Berge. Deshalb hat er seinen Wohnsitz an den Bodensee verlegt.

Sie waren mehr als 40 Jahre Trainer, ehe Sie 2018 aufhörten, haben schon viele Spitzenfahrer in jungen Jahren erlebt. Cottbus gilt im Radsport als große Talente-Schmiede. War bei Kämna abzusehen, dass es so hoch hinaus gehen könnte?

Man hat von Anfang an gesehen, dass er talentiert ist für den Radsport. Aber es ist dann auch eine Frage der persönlichen und mentalen Entwicklung, schlussendlich dort hinzukommen. Am Anfang war er noch nicht der Fleißigste, sondern hat auch ein bisschen von seinem Talent gelebt. Das hat sich erst so richtig geändert, als er mit den ersten Erfolgen gemerkt hat, was für ihn möglich ist. Er ist immer konsequenter in seinem Handeln und Arbeiten geworden. Spätestens mit seinen Siegen bei den Junioren-Welt- und Europameisterschaften konnte man natürlich sehen, dass er jemand ist, der in seinem Altersbereich in der absoluten Weltspitze fährt und Entwicklungspotenzial hat, das weiter auszubauen und auch bei der U23 und den Profis in diesen Bereich zu kommen.

Sein Weggang aus Cottbus 2014 sorgte für Diskussionen. Wurde es damals verpasst, einen weiteren ganz Großen in der Lausitz zu halten?

Die Gründe waren in erster Linie innerbetrieblich. In Cottbus gab es damals so eine kleine Krise im LKT Team Brandenburg. Es wurden die Trainer ausgetauscht und es war zu diesem Zeitpunkt auch nicht so richtig klar, wie und ob es weitergeht. Das waren die Unsicherheiten, die vor allem dazu geführt haben dürften. Man kann damit hadern. Aber es wäre auch nur eine Frage von kurzer Zeit gewesen, von ein oder zwei Jahren, die er in einem Continental-Team wie LKT hätte zubringen können. Der weitere Weg ist da nicht machbar. Dem sind wir uns in Cottbus bewusst. Gerade in Ostdeutschland ist die Basis für ein höherkarätiges Team überhaupt nicht gegeben.

Er war seine Radsportjugend, bis zu seinem 18. Lebensjahr, bei Ihnen in Cottbus. Was würden Sie sagen: Wie prägend ist das für eine Radsport-Karriere, wie prägend ist der Lausitzer Einfluss auf den Lennard Kämna, den wir heute erleben?

Ich denke schon, dass Cottbus auf ihn einen entsprechenden Einfluss gehabt hat. Es war und ist ein Sportzentrum mit einer sehr strukturierten Ausbildung. Man lernt viel über die Bedeutung des Leistungssports, des planmäßigen, kontinuierlichen und wissenschaftlichen Trainings und des zugehörigen Lebenswandels. Das ist wichtig für die spätere Laufbahn.