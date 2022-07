Der Berliner Radprofi Maximilian Schachmann hat die Fahrweise des Teams Jumbo-Visma bei der Tour de France scharf kritisiert. "Auf jeden Fall muss Jumbo sich mal ein bisschen einkriegen", sagte er am Freitag. "Wo kein Platz ist, ist halt kein Platz in dem Moment. Man braucht nicht alle ausschalten", so der Fahrer vom Team Bora-Hansgrohe. In der sechsten Etappe hattes es 13 Kilometer vor dem Ziel im französischen Longwy einen Sturz gegeben, bei dem auch sein Team-Kapitän Alexander Wlassow zu Fall kam.