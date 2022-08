Interview | Ex-Alba-Spieler Niels Giffey vor Basketball-EM - "Wir haben echt eine Killer-Gruppe erwischt"

Mi 31.08.22 | 12:33 Uhr

Bild: imago images/Eibner

Die deutschen Basketballer starten am Donnerstag gegen Frankreich in die Heim-EM. Ex-Alba-Kapitän Niels Giffey träumt im Interview von einem Einzug in die K.o.-Phase in seiner Heimatstadt Berlin und verrät, worauf es beim Turnier ankommen wird.

rbb: Herr Giffey, bei der EM-Generalprobe gegen Slowenien in der WM-Qualifikation hat die deutsche Mannschaft mit einer starken Leistung gewonnen. Ist das Team bereits in Top-Form? Niels Giffey: Solche Spiele können wir einfach abrufen, weil wir das Talent haben und weil wir uns mittlerweile alle so gut kennen. Wir waren sehr glücklich darüber, dass das letzte Spiel vor der EM so positiv gelaufen ist. Jetzt können wir mit einem guten Gefühl ins Turnier gehen. Die deutsche Mannschaft scheint dieses Jahr so stark besetzt zu sein, wie schon lange nicht mehr. Ist das der beste Kader seit der Hochzeit von Dirk Nowitzki? Wir hatten schon bei der WM 2019 in China ein ähnliches Team, sind jetzt aber alle ein bisschen älter geworden und verstehen unsere Rollen besser. Wir haben wirklich eine gute Mannschaft zusammen und viel Talent dabei.

Auf Slowenien wird Ihr Team auch in der EM-Gruppenphase treffen. Wird das Erfolgsrezept aus dem WM-Qualifikations-Spiel dort wieder funktionieren? Man kann auf jeden Fall Sachen aus dem Spiel mitnehmen und übersetzen. Unsere Rebounds waren zum Beispiel extrem stark und unsere Länge hat uns sehr geholfen. Aber natürlich wird das auch wieder ein neues Spiel. Ich gehe nicht davon aus, dass es ein Selbstläufer wird. Zum Auftakt trifft Deutschland aber erst einmal auf Frankreich. Ist das möglicherweise der stärkste Gegner der Gruppe gleich zu Beginn? Ja, das kann gut sein. Mit Litauen gibt es auch noch ein drittes Top-Team in Ihrer Gruppe B. Empfinden Sie es als Vorteil, es schon in der Vorrunde mit diesen starken Gegnern zu tun zu bekommen? Nein, das ist glaube ich kein Vorteil, sondern eher ein Nachteil. In so einem Turnier kann man sich oft ja auch ein bisschen reinspielen und dafür ist es besser, wenn man zu Beginn auch ein oder zwei schwächere Gegner hat, die einem die Möglichkeit geben, noch ein bisschen Spielfluss aufzubauen. Wir haben schon echt eine Killer-Gruppe erwischt.

Am Ende muss Deutschland es unter die besten Vier der Gruppe schaffen, um die Qualifikation für das Achtelfinale in Berlin zu schaffen. Werden also vor allem die Partien gegen die vermeintlich kleineren Gegner Bosnien-Herzegowina und Ungarn entscheidend sein? Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch jedes Spiel für sich sehen und analysieren. Man kann von jedem Gegner in dieser Gruppe geschlagen werden. Bosnien-Herzegowina hat Frankreich in der WM-Qualifikation geschlagen und Ungarn hat sich auch gut verkauft. Am Ende des Tages haben aber auch wir die Chance, gegen jedes Team zu gewinnen. Es sollte das Ziel sein, in jedes Spiel möglichst fokussiert zu gehen, unsere Qualität zu zeigen und unseren Spielstil weiterzuentwickeln. Und dann wird etwas Gutes dabei rauskommen.

Was würde es für Sie persönlich bedeuten, es in die K.o.-Phase nach Berlin zu schaffen und in Ihrer Heimatstadt und alten Wirkungsstätte mit Deutschland um die Medaillen zu spielen? Das wäre ein Traum. Ich würde mich extrem freuen. Wir haben 2015 bei der Heim-EM zuletzt in Berlin gespielt und das war auch schon eine sehr schöne Erfahrung. Es wäre jetzt wieder etwas Besonderes. Die Dichte an Stars bei dieser EM ist hoch. Viele NBA-Spieler sind mit dabei. Freuen Sie sich auf besondere Duelle gegen Spieler wie Luka Doncic, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo - oder spielt das auf dem Parkett dann keine Rolle mehr? Ich glaube, die Einzelpersonen spielen keine Rolle. Aber das Level ist schon sehr hoch. Leider haben auch ein paar Stars wegen Verletzungen absagen müssen, aber trotzdem sind wirklich gute Spieler bei der EM dabei und sich mit diesen messen zu können macht immer extrem Spaß.

Welches Ziel hat sich Ihre Mannschaft gesetzt? Wir haben kein konkretes Ziel. Platzierungen und Medaillen lenken eigentlich meistens ab. Darüber sollen andere sprechen. Wir wollen uns darauf konzentrieren, dass wir als Team eng zusammenstehen, uns weiterentwickeln und Schritt für Schritt nach vorne gehen. Zu weit nach vorne zu schauen, ist für uns als Spieler Quatsch. Das sollen die Verantwortlichen und die Medien machen, aber nicht wir. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Lukas Witte, rbb Sport.

