Der 1. FC Union Berlin beginnt die Gruppenphase in der Europa League mit einem Heimspiel. Die Köpenicker empfangen zum Auftakt der Gruppe D am 8. September um 18:45 Uhr Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien. Das geht aus dem am Samstag von der Europäischen Fußball-Union (Uefa) veröffentlichten Spielplan hervor.

Der 1. FC Union geht den ganz großen Namen in der Europa League zunächst aus dem Weg. Die Köpenicker bekommen es in Gruppe D mit Sporting Braga, Malmö FF und Royale Union Saint-Gilloise zu tun. Los geht es am 8. September - der Zeitplan ist eng.

Weiter geht es mit einem Auswärts-Doppelpack: Am 15. September tritt Union um 21 Uhr bei Sporting Braga an. Am 6. Oktober geht es dann zum schwedischen Meister Malmö FF, Anstoß im Eleda Stadion ist um 18:45 Uhr.

Schon eine Woche später ist Malmö zu Gast im Stadion an der Alten Försterei: Am 13. Oktober wird die Partie um 21 Uhr angepfiffen. Am 27. Oktober um 18:45 Uhr empfangen die Köpenicker Sporting Braga, ehe die Gruppenphase für Union am 3. November (21 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Royal Union Saint-Gilloise endet.