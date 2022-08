Der BFC Dynamo hat Spiel eins in der Regionalliga Nordost nach dem verpassten Aufstieg gewonnen - mit 2:1 auswärts in Meuselwitz. Viktoria Berlin hingegen verpasste in Jena einen Sieg, Tennis Borussia verlor in Chemnitz deutlich. Von Jakob Lobach

Der BFC Dynamo hat sein Auftaktspiel in die neue Saison der Regionalliga Nordost gewonnen. Knapp zweieinhalb Monate nach dem verpassten Aufstieg in die 3. Liga setze sich die Mannschaft um Torjäger Christian Beck am Samstagnachmittag mit 2:1 beim ZFC Meuselwitz durch.

Obwohl sich der BFC spätestens ab der 30 Minute zunehmend rund um den Strafraum ihrer Gastgeber festsetzen konnte, war dem Meister der Vorsaison anzumerken, dass er in Meuselwitz sein erstes Saisonspiel absolvierte. So gelang es den Berlinern zunächst nicht, ihre zwar nicht übermäßigen, aber doch erkennbaren Vorteile in Tore umzuwandeln. Auch, weil erneut Dynamos Suljic nach knapp 40 Minuten und schöner Drehung eine aussichtsreiche Torchance ausließ, ging es für die Mannschaften zur Halbzeit mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen.

In der ersten Partie unter dem neuen Trainer Heiner Backhaus machte der BFC in Meuselwitz zunächst das Spiel. Bereits in den ersten knapp fünf Minuten kam Beck zu seinem ersten Abschluss, ehe die Neuverpflichtung Amar Suljic aus rund 20 Metern verpasste. Den ersten vielversprechenden Angriff der Meuselwitzer schloss Johannes Pistol in der zwölften Minute ab. Insgesamt war es jedoch die Offensive des BFC, die Meuselwitz defensiv anfällig erscheinen ließ, hieraus allerdings zunächst nicht wirklich Kapital schlagen konnte.

Nach der Pause wurde die Partie dann schnell und deutlich intensiver. Die Zweikämpfe wurden härter und insbesondere der BFC spielte nun physischer. Spielerisch konnten die Berliner allerdings auch in der zweiten Halbzeit nicht wirklich glänzen. So brauchte der BFC einen Standard, um in der 63. Minute in Führung zu gehen. Nach einem Meuselwitzer Foul im Strafraum schnappte sich Christian Beck den Ball und versenkte diesen gut platziert und sehr sicher rechts unten im Tor.

Im Stile einer Spitzenmannschaft legten die Berliner kurz darauf nach. In der 66. Minute lief der BFC einen Angriff über die linke Seite, bei dem nach einer guten Hereingabe wieder Beck in der Strafraummitte gut stand. Aus knapp zehn Metern schloss Dynamos Top-Stürmer per Seitfallzieher ab und erhöhte so auf 2:0 aus Sicht der Gäste. Aber die Gastgeber aus Meuselwitz reagierten gut. Bereits in der 72. Minute spielten auch sie einen Angriff über die linke Seite, an dessen Ende der Anschlusstreffer zum 1:2 stand. Nach einer Flanke von Pistol traf Andy Trübenbach ins lange Eck.

In den letzten 20 Minuten des Spiels erhöhte Meuselwitz augenscheinlich inspiriert durch den Anschlusstreffer noch einmal den Druck. Allerdings verteidigte die Defensive des BFC die Angriffsbemühungen ihrer Kontrahenten gut, blockte zahlreiche Schüsse ab und war in den entscheidenden Momenten und Duellen stets zur Stelle. So verabschiedete Dynamo sich schlussendlich mit einem 2:1-Sieg und drei Punkten aus Meuselwitz und kann sich über einen gelungenen Start in die neue Saison freuen.