Die Deutschland Tour startet am Mittwoch, 24.08.22, in Weimar und endet am Sonntag, 28.08.22 , in Stuttgart. Das Rennen unterteilt sich in den sogenannten Prolog und vier Etappen. Ähnlich wie bei der Tour de France gibt es neben der Gesamtwertung auch mehrere Trikots, um die die Fahrer kämpfen. Der Gesamtführende, der inklusive Zeitbonifikationen am schnellsten ist, trägt ein rotes Trikot. Der beste Sprinter trägt grün, der beständigste Kletterer blau und der beste Nachwuchsfahrer weiß. Außerdem gibt es eine Mannschaftswertung , bei der jeweils die Zeiten der drei besten Fahrer eines Teams addiert werden.

Die kräftezehrende Tour de France liegt inzwischen etwas zurück, aber eine wirkliche Pause haben Sie dazwischen nicht gemacht. Welche Reserven haben Sie noch für die zweite Saisonhälfte?

Nach der Tour war es ziemlich stressig. Ich bin dann doch noch einige Rennen gefahren. Letzte Woche zum Beispiel eine Rundfahrt in Frankreich. Also ich habe schon gemerkt, dass ich mich nicht so erholen konnte, wie ich es eigentlich wollte. Schauen wir mal, wie es bei der Deutschland Tour läuft. Ich glaube nicht, dass ich in der Form bin, wie bei der Tour. Das wäre natürlich schön. Gerade die dritte Etappe ist in meiner Wahlheimat Freiburg, die mir auch vom Profil sehr entgegenkommt. Aber ich will noch keine Prognosen machen.

Welchen Stellenwert hat die Deutschland Tour für Sie?

Es ist natürlich nicht die Tour de France, aber für deutsche Fahrer hat die Tour einen sehr hohen Stellenwert. Die Rennen, die wir fahren, sind meistens in drei Kategorien eingeteilt. Die Deutschland Tour ist ein Rennen der zweiten Kategorie. Das ist also kein ganz, ganz großes Rennen, aber gerade in der zweiten Saisonhälfte eine schöne Rundfahrt, wo man sich testen kann.