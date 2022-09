Hertha vor Auswärtsspiel - Wie zwei Ex-Mainzer für einen Hertha-Sieg sorgen könnten

Mi 14.09.22 | 18:36 Uhr

Hertha muss in der Bundesliga am Freitag bei Mainz 05 antreten, dem Ex-Club von Coach Sandro Schwarz. Für ihn als Ur-Mainzer und einen weiteren Spieler dürfte das Gastspiel am Rhein ein ganz besonderer Trip werden.

Das Thema der Woche

Für Hertha-Trainer Sandro Schwarz wird die kommende Auswärtsfahrt nach Mainz zur Heimkehr, und es erwartet ihn ein großes Wiedersehen. Er wurde in Mainz geboren, begann beim FSV 1995 seine Spielerkarriere bei den Junioren. Mit den Profis schaffte er dann den Aufstieg in die 1. Liga und wurde zwischenzeitlich von Star-Trainer Jürgen Klopp trainiert, bevor er 2017 bei den Mainzern selbst den Schritt zum Bundesliga-Trainer schaffte. 2019 war für ihn Schluss bei seinem Heimatverein.

"Ich habe Mainz sehr viel zu verdanken, weil es eine intensive Zeit war", sagte Schwarz auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, das für ihn ein besonderes werden dürfte. "Wie emotional es wird, weiß ich noch nicht", sagt Schwarz und betont: "Es ist das erste Mal, dass ich nach Mainz zurückkehre." Jetzt fühle er sich aber in der Hertha-Familie wohl, bei der er mit ganzem Herzen und Verstand dabei sein wolle. Und auch wenn es schon eine Weile her ist: Vielleicht kennt Schwarz ja aus seiner Zeit beim FSV noch die ein oder andere Schwäche des Klubs, die er nun mit der richtigen Taktik ausnutzen kann. Nicht ganz so lange her ist es hingegen, dass Hertha-Neuzugang Jean-Paul Boetius im Trikot der Mainzer auf dem Rasen stand. Der Niederländer absolvierte in der vergangenen Saison 33 Bundesliga-Partien für den FSV und kennt die Mannschaft und Trainer Bo Svensson bestens. Die Chancen für einen Startelfeinsatz des 28-Jährigen sind hoch, weil Suat Serdar wegen eines Infekts voraussichtlich nicht mit dabei sein wird. Ebenfalls hoch dürfte auch seine Motivation sein, gegen seinen Ex-Klub sein erstes Saison-Tor zu schießen. Anpfiff der Partie ist am Freitagabend, 16.09., um 20:30 Uhr (komplett live im Audiostream auf rbb|24).

Der Gegner

"Sie haben immer dann erfolgreiche Phasen, wenn sie auf der Trainerposition Konstanz haben", analysierte Herthas Geschäftsführer Sport Fredi Bobic den kommenden Gegner. Und genau diese Konstanz hat Bo Svensson nach Mainz zurückgebracht. Der Däne ist seit 2021 Cheftrainer beim FSV und scheint ein perfektes Match zu sein. Stück für Stück hat er den Verein weiter nach oben gebracht und lässt durchaus ansehnlichen Fußball spielen. Die vergangene Saison beendeten sie auf dem achten Platz und auch in dieser Spielzeit läuft es - bis auf deutliche Niederlagen gegen Leverkusen und Hoffenheim - rund. Ähnliches wünscht sich Bobic wohl auch mit Sandro Schwarz bei Hertha. Der Berliner Trainer hat derweil ausgemacht, was die Mainzer auf dem Rasen so stark macht. "Das ist eine Mannschaft, die sehr stabil ist und sehr schnell nach zweiten Bällen in die Tiefe spielt. Das wird für uns ein wichtiges Thema sein", sagt er und erwartet keine leichte Aufgabe.

Ein historisches Duell

In böser Erinnerung dürften vielen Hertha-Fans wohl die letzte Reise ihrer Mannschaft nach Mainz haben. Dort wurden die Berliner am 16. Spieltag der vergangenen Saison von den Hausherren mehr oder weniger demontiert und verloren deutlich mit 0:4 - ein Ergebnis, das nach den unzähligen Chancen des FSV in der zweiten Halbzeit fast noch zu niedrig ausfiel. In der Statistik war man den Mainzern in allen Bereichen unterlegen und dem damaligen Hertha-Trainer Tayfun Korkut gelang es nicht, seine Mannschaft zur Gegenwehr zu bewegen. Zum 4:0-Endstand für den FSV traf übrigens Neu-Herthaner Boetius. Mal sehen, ob es ihm dieses Mal in anderen Farben auch gelingt.

Personal imago images/Kirchner-Media Bei Hertha fehlen: Suat Serdar (Infekt) Davie Selke (Infekt) Linus Gechter (Mandel-OP) Dong-Jun Lee (Aufbautraining) Kelian Nsona (Aufbautraining) Jessic Ngankam (Knieverletzung)

Die erwartete Aufstellung

Wie schon erwähnt wird der wohl eigentlich gesetzte Achter Suat Serdar wegen eines Infektes in Mainz nicht mit dabei sein. Vladimir Darida und Kevin-Prince Boateng wären Kandidaten für diese Position, am wahrscheinlichsten wird aber wohl Jean-Paul Boetius gegen seinen Ex-Verein in der Startelf stehen. Denn der machte seine Sache zuletzt gut und auch an der Vereinsspitze zeigt man sich mit der Leistung des 28-Jährigen zufrieden. "Er wird von Woche zu Woche besser. Egal, ob er von der Bank kommt oder von Anfang an spielt", sagte Fredi Bobic auf der Pressekonferenz. "Es ist kein großes Geheimnis, dass es eine Option ist, Jean-Paul zu bringen", bestätigte auch Trainer Schwarz Dies könnte aber der einzige Wechsel sein, den Trainer Sandro Schwarz in der Startformation vornimmt. Das Spiel seiner Mannschaft gegen Leverkusen am vergangenen Wochenende fand er "sehr ansprechend" und wird deshalb wohl kaum Anlass für personelle Veränderungen sehen. So könnte Hertha beginnen: Christensen – Kenny, Uremovic, Kempf, Plattenhardt – Sunjic, Tousart, Boetius – Lukebakio, Kanga, Ejuke

Unsere Prognose

Bis auf das Hauptstadt-Derby zum Saisonauftakt zeigte Hertha bisher in jedem Spiel eine ordentliche Leistung. Zuletzt belohnten sie sich dafür mit dem Sieg in Augsburg und dem Unentschieden gegen Leverkusen endlich auch mit Punkten. Mit einem ähnlichen Auftritt in Mainz ist durchaus auch ein Sieg für die Berliner drin. Die Rheinland-Pfälzer sind zwar gut in die Saison gestartet, erlebten auswärts gegen Hoffenheim zuletzt aber eine herbe 1:4-Klatsche. Und mit Schwarz und Boetius hat Hertha möglicherweise einen Insider-Vorteil. Zwei Ex-Mainzer könnten also für den Hertha-Sieg sorgen. Schwarz mit der richtigen Taktik, Boetius mit einem Tor. Unser Tipp: Hertha gewinnt 2:1.



