Frank und Eric Hördler bei den Eisbären Berlin - Wenn der Vater mit dem Sohne

Do 15.09.22 | 14:50 Uhr | Von Friedrich Rößler

Als die Eisbären Berlin im Mai Eric Hördler mit einem Profivertrag ausstatteten, ging für ihn und seinen Vater Frank ein Traum in Erfüllung: gemeinsam auf dem Eis um den Titel kämpfen. Mit dem Saison-Start am Sonntag ist es nun so weit. Von Friedrich Rößler

Irreal - so bezeichnet der 18-jährige Eishockey-Profi Eric Hördler seine Gefühle, wenn er davon träumt, mit den Eisbären im Finale um die Meisterschaft 2023 zu spielen. Irreal deshalb, weil der Berliner nicht mit irgendwem da auf dem Eis stehen würde, sondern mit seinem Vater. "Wenn das klappen würde, dann wäre das ein riesen Moment für uns beide", sagt der Stürmer mit den langen dunkelblonden Haaren. Im Mai 2022 hatten die Eisbären Berlin ihren langjährigen Jugendspieler als Profi unter Vertrag genommen. Seit dem war klar, dass die Hördlers in der Eishockey-Saison 2022/23 gemeinsam auflaufen werden.

Vita Frank Hördler imago images/Passion2Press - geboren am 26.01.1985 in Bad Muskau(Sachsen) - Gewicht: 93kg - Größe: 185 cm - Schusshand: links - Position: Verteidiger - Stationen: 2001-2003 ERC Selb

seit 2003 Eisbären Berlin - Nummer: 7

Mit seinen beiden Söhnen Eric und Jonas hatte Eisbären-Kapitän Frank Hördler in den vergangenen Jahren schon spielend für diesen Ernstfall geprobt. Mit Hockeyschlägern und Softbällen auf Pflastersteinen auf dem Hof. Musste damals der Rekordspieler die verschossenen Bälle in der Hecke suchen, so könnte es diese Saison der gegnerische Torwart sein, der den Puck hervor kramen muss - in die Maschen gedroschen von Stürmer Eric Hördler.

"Ein riesen Ding!"

Während Hördler senior in der Verteidigung bei den Eisbären spielt, wird sein Sohn Eric in der Angriffsreihe eingesetzt. Beide haben schon zusammen in der Saison-Vorbereitung trainiert. Für Hördler junior ein bemerkenswerter Einstieg ins Profi-Team. "Es fühlt sich sehr gut an, die Jungs haben mich super aufgenommen und es macht riesen Spaß", sagt der 18-Jährige. Er könne sehr viel von den alten Hasen lernen. Und einer von diesen Haudegen ist natürlich besonders erfreut. "Da geht einem natürlich das Herz auf, das ist ein ganz tolles Ding", sagt der 37-jährige Frank Hördler.



Vita Eric Hördler imago images/Nordphoto - geboren 10.08.2004 in Berlin - Gewicht: 78 kg - Größe: 188 cm - Schusshand: links - Position: Stürmer - Stationen: seit 2017 Eisbären Berlin Juniors, seit 2022 Profis - Nummer: 17



Vater Hördler hat jahrelang seinen Sohn verfolgt und registriert, wie sehr Eric seine Energie in den Eishockey-Sport gesteckt hat. Jetzt sei sein älterer Sohn mit einem Profivertrag für all seine Mühen belohnt worden. Er wisse gar nicht, was er sagen solle, wenn er mit Eric um die Meisterschaft spielen würde. "Das wäre ein irres Ding", sagt der Eisbären-Verteidiger. Allerdings dürfe er sich nicht davon ablenken lassen und dauernd darüber nachdenken. "Genau das muss ich vermeiden und wie immer nur von Spiel zu Spiel denken."

Eishockey-Familie Hördler

Neun Titel hat Frank Hördler mit den Eisbären schon gewonnen. Nach der ersten Meisterfeier 2005 war sein älterer Sohn acht Monate alt und versuchte, als Kleinkind seinen Vater am nächsten Morgen zu wecken. "Ich kann mich daran erinnern", sagt Hördler senior, "er wollte mich wecken, hat das aber nicht geschafft." Hördler junior sagt, er könne sich nicht daran erinnern, ergänzt dann aber schmunzelnd: "Ich kann mir aber vorstellen, dass mein Papa nicht aufgestanden ist." Wie sich eine Meisterschaft so anfühlt, hat die Nummer 17 im Sturm der Eisbären schon erleben dürfen. 2022 holte Eric Hördler mit den U20-Junioren der Eisbären den Titel. Nun soll es bei den Profis auch auf Titeljagd gehen. Zwei Hördler-Generationen in einem Team, das gab es schon mal. Als Teenager begann Frank Hördler seine Profikarriere in der Oberliga, beim ERC Selb in Bayern. Seine Team-Kollegen damals: Vater Jochen und Bruder David.

