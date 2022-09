Hertha BSC wird im Winter ein Trainingslager in den USA beziehen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, bereitet sich das Team vom 3. bis 14. Januar 2023 in Bradenton in Florida auf die restliche Saison vor. Das erste Bundesliga-Spiel nach der Winterpause bestreiten die Berliner dann am 21. Januar beim VfL Bochum.



Am Wochenende des WM-Starts am 19. und 20. November nimmt Hertha zudem an einem Turnier im österreichischen Klagenfurt teil - mit den Profis, die nicht mit ihren Nationalteams in Katar sind. Gegner sind Gastgeber SK Austria Klagenfurt, Drittligist 1860 München und der York United FC aus Kanada.