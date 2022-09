Interview | Polizeieinsatz bei Olympia-Attentat 1972 - "An Dilettantismus nicht zu übertreffen"

17 Menschen starben bei dem Attentat auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Sportjournalist Jochen Sprentzel war als Reporter damals vor Ort und erinnert sich an die dramatischen Geschehnisse.

Mit den Olympischen Spielen 1972 in München wollte die Bundesrepublik der Welt ein ganz neues Deutschland zeigen: Locker, freundlich und heiter sollte es zugehen. Doch mit dem Attentat palästinensischer Terroristen auf die israelische Mannschaft endete das friedliche Miteinander jäh. Für den späteren SFB- und rbb-Sportchef Jochen Sprentzel waren die Spiele von München die ersten von insgesamt 16, die er als Sportjournalist begleitete. Im Gespräch mit Christian Wildt erinnert sich der 79-jährige Berliner an die denkwürdigen Tage vor 50 Jahren.

rbb: Jochen Sprentzel, bei den ersten Olympischen Spielen als Sportjournalist klopfte das Herz sicher ganz besonders? Jochen Sprentzel: Es war für mich natürlich als noch nicht einmal 30-Jährigen ein unglaubliches Highlight, bei den Olympischen Spielen dabei sein zu können. Dann noch im eigenen Land. Das war ein bisschen wie das Sommermärchen 2006, vorweggenommen in 1972. Erstmals präsentierte sich Deutschland ganz anders. Nicht als Obrigkeitsstaat, in dem alle nur auf Befehl irgendetwas machen. Das war eine total emotionale Eröffnungsfeier, die ganze erste Woche lief großartig. Man denke nur an die sieben Goldmedaillen des US-Schwimmers Mark Spitz.

Hatte man sich auf Zwischenfälle vorbereitet? Nein, überhaupt nicht. Die Polizisten trugen nicht mal ihre Uniform, sondern legere Sommerkleidung. Es sollte also alles ein ganz heiteres Bild vermitteln, und keiner hat auch nur im Traum daran gedacht, dass es so etwas Schlimmes geben könnte. Das hat es ja auch vorher noch nie bei Olympischen Spielen gegeben. Es gab zwar schon die Baader-Meinhof-Gruppe in Deutschland, man hätte also ein bisschen gewarnt sein müssen. Aber damit hatte keiner gerechnet, obwohl vor den Spielen Fallbeispiele besprochen wurden, unter anderem ein Terroranschlag. Aber man hat das nie weiter verfolgt, es bei der Theorie belassen und weg war's.

Und dann war das wie ein Blitzeinschlag am 5. September 1972. Da stiegen schwer bewaffnete Terroristen über die Zäune. Man wusste zunächst nicht, wie viele es sind. Sie gingen ins Olympische Dorf und überfielen die israelische Mannschaft. Man hat sehr schnell herausgefunden, dass es Palästinenser waren, die israelische Geiseln genommen haben. Denen wurde es wegen der fehlenden Sicherheitsvorkehrungen natürlich sehr, sehr leicht gemacht. Das Olympische Dorf war offen für fast alle. Zwar war ein zwei Meter hoher Zaun um das Olympische Dorf gebaut worden, aber da stiegen auch die Sportler drüber. Post-Mitarbeiter sahen die Terroristen, hielten sie aber für Sportler und haben sich nichts dabei gedacht.

So konnten die Terroristen in den Zimmern der Israelis live im Fernsehen verfolgen, was draußen los war. Jochen Sprentzel, rbb-Sportreporter

Konnte man als junger Sportjournalist erkennen, dass sich da etwas tut? Mein Quartier war direkt neben dem Olympischen Dorf. Von dort aus konnte ich die Conolly-Straße 31 einsehen. Um 6 Uhr musste ich immer aufstehen, um rechtzeitig zur Regattastrecke nach Feldmoching zu kommen. Ich hörte in den Nachrichten, dass ein Anschlag im Olympischen Dorf verübt worden ist. Dann bin ich sofort zum Fenster gerannt und habe geschaut, es war aber überhaupt nichts zu sehen. Ich habe daraufhin die Redaktion angerufen und gefragt, was los ist. Sie sagten: "Business as usual, die Wettkämpfe gehen weiter, wird schon nicht so schlimm sein." In Feldmoching habe ich dann viel intensiver die dramatischen Nachrichten verfolgt und mich überhaupt nicht mehr für die Kanu-Wettbewerbe interessiert. Ich war höchst erstaunt, dass man 15 Stunden gewartet hat, bis man die Wettbewerbe ausgesetzt hat.

Daraufhin wurde Kontakt aufgenommen und verhandelt. War denn von diesen Terroristen irgendwas zu sehen? Es war ja nur einen Steinwurf entfernt von den Journalistenquartieren. Ja, die kamen manchmal raus. Der Anführer, der sogenannte "Issa", sprach gut Deutsch und hat direkt mit Sicherheitskräften und auch mit dem damaligen Innenminister Hans-Dietrich Genscher verhandelt. Der flog ein und bot auch an, sich gegen die Geiseln austauschen zu lassen. Das wurde abgelehnt. Was da von Seiten der Sicherheitskräfte passierte, war an Dilettantismus nicht zu übertreffen. Sie haben vergessen, den Strom abzustellen. So konnten die Terroristen in den Zimmern der Israelis live im Fernsehen verfolgen, was draußen los war.

München 1972: Die Stadt begrüßt zu den Olympischen Spielen Gäste aus aller Welt und zeichnet das Bild der Bundesrepublik Deutschland als weltoffene, junge Demokratie. Während israelische Athletinnen und Athleten – darunter Shaul Ladany, Überlebender des KZ Bergen-Belsen – in München ankommen, bereitet eine Gruppe von Palästinensern, zu denen „Tarzan" und Samir" gehören, einen Anschlag vor.

Was war dort zu sehen? Reichlich. Das Fernsehen hat live übertragen, alle durften nach wie vor aufs Gelände. Und die Polizei rannte offen rum, mit Waffen in der Hand... ...und gingen als Sportler verkleidet auf das Dach des Hauses der Israelis, um von oben einzudringen. Was die Terroristen sehen konnten! Dann hat man gesagt: "Um Gottes Willen, das haben die jetzt gesehen, das müssen wir abbrechen."

Die Terroristen verlangten, nach Fürstenfeldbruck zum Flughafen gebracht zu werden. Es kam tatsächlich ein Hubschrauber und hat sie abgeholt. Was da passierte, hat das, was im Olympischen Dorf alles schiefgegangen ist, nochmal um hundert Prozent übertroffen. Ein totales Desaster. Zunächst waren da fünf Scharfschützen. Aber die darf man sich nicht als Scharfschützen heutiger Art vorstellen. Es waren Polizisten, die normalerweise mit einer Pistole hantieren. Denen hat man ein Sturmgewehr in die Hand gegeben, damit sollten sie die Terroristen zur Strecke bringen. Fünf Polizisten waren es deshalb, weil man an fünf Terroristen glaubte und bis zum Schluss nicht mitbekommen hat, dass es sich um acht Terroristen gehandelt hat. Dann schossen die da wild in der Gegend rum, ohne Koordination, ohne Zielvorgabe. So passierte genau das, was passieren musste: Alle neun Geiseln starben, weil die Terroristen in ihrer Verzweiflung Handgranaten in den Hubschrauber geworfen haben, in dem die Israelis saßen. Fünf Terroristen starben und ein Polizist. Es war ein absolutes Desaster. Und die Kommunikation im Anschluss setzte allem die Krone auf.

Es wurde nicht richtig informiert, sondern erstmal der Deckel draufgehalten. Ein Mitarbeiter des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) hat Pressevertretern gesagt, dass alles gut gegangen sei und die Geiseln leben. Am nächsten Morgen habe ich dann erst gehört, was wirklich passiert ist - dass nämlich um 2:30 Uhr die Wahrheit scheibchenweise herauskam. Ich fürchte, dass das Nationale Olympische Komitee von Anfang an dachte, dass die Spiele sofort abgebrochen werden, wenn die Wahrheit rauskommt und sie es deshalb verdeckt und zunächst einmal unwahr berichtet haben. Das ging weltweit rum. Was für eine Blamage. Gab es Stimmen die gesagt haben: "Wir müssen das hier in München beenden"? Es gab zwei Lager. Die einen haben gesagt, dass es weitergehen muss. Die anderen haben gesagt: "Um Gottes Willen, so können wir nicht weitermachen." Den Ausschlag gab dann IOC-Präsident Avery Brundage, der bei einer sehr bewegenden Trauerfeier im Olympiastadion die berühmten Worte "The games must go on" gesprochen hat.

Wie war das Gefühl in dem Moment, als das zu hören war? Ich habe damals gedacht: Das ist falsch, die Spiele hätten nicht weitergehen dürfen. Aber je länger ich im Laufe der Jahre darüber nachgedacht habe, umso mehr habe ich verstanden, dass es falsch gewesen wäre, den Terroristen nachzugeben. Bei künftigen Dingen wären alle erpressbar gewesen. Auf jeden Fall hätte man Olympische Spiele, wie wir sie kannten, nicht mehr durchführen können. Und bei aller Kritik an Olympia, die heute stärker ist als sie früher gewesen ist: Die Spiele waren und sind ein Highlight, besonders für die Sportler. Die israelische Mannschaft reiste ab, sagte aber: "Macht bitte die Spiele weiter". Wenn ich daran denke, was es danach an wirklich schönen Olympischen Spielen gegeben hat, etwa die Winterspiele 1994 in Lillehammer oder die Sommerspiele in Sydney 2000. Das hätte so nicht stattfinden können, wenn man München abgebrochen hätte. Vielen Dank für das Gespräch.

