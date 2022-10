Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat in der Euroleague die zweite Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Bei Valencia Basket unterlagen sie am fünften Spieltag mit 73:87 (39:50) und zeigten nach dem starken Saisonauftakt ihre bislang schwächste Leistung im europäischen Wettbewerb. Beste Berliner Werfer waren Louis Olinde und Christ Koumadje mit je 15 Punkten.

In der Euroleague geht es für Alba am Freitag kommender Woche bei Zalgiris Kaunas in Litauen weiter, davor steht am Sonntag das Bundesliga-Duell bei Überraschungs-Team Rostock Seawolves an.