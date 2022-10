Dritte Niederlage in Folge für die Eisbären

So 23.10.22 | 18:32 Uhr

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die dritte Niederlage in Folge kassiert. Das Team von Trainer Serge Aubin unterlag am Sonntag zu Hause gegen die Adler Mannheim mit 2:3 nach Penaltyschießen (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1) und vergab dabei eine 2:0-Führung.