Union Berlin empfängt Gladbach - Die Gejagten werden zu Jägern

Sa 29.10.22 | 18:51 Uhr

Sechs Spieltage lang war Union Tabellenführer. Das hat sich jetzt geändert. Nur mit einem Sieg gegen Gladbach können die Unioner wieder ganz nach oben. Reicht die Batterie nach vier englischen Wochen in Folge noch aus?

Union hat am Sonntag zwei Gegner: Borussia Mönchengladbach und die eigene Fitness. Es ist schon die vierte englische Woche in Folge und bereits das neunte Spiel im Oktober. Die Dreifachbelastung aus Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League zehrt langsam aber sicher an den Köpenickern. Das letzte Bundesliga-Spiel verloren sie gegen den Tabellenletzten aus Bochum und unter der Woche mühten sich die Unioner zu einem 1:0-Arbeitssieg gegen Braga. Spritzigkeit sieht anders aus. Und dann ging am Samstag auch noch die Tabellenführung verloren. Nach dem Sieg der Bayern gegen Mainz stehen die Münchner jetzt wieder an Platz eins der Tabelle, zwei Punkte vor Union. Das letzte Mal, dass Union nicht als Tabellenführer in ein Bundesligaspiel ging, war am fünften Spieltag. Seitdem führte der Verein die Tabelle souverän an. Im vorletzten Heimspiel vor der WM-Pause könnten sich die Eisernen wieder an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga spielen. Vorausgesetzt ist ein Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Spielt Union unentschieden, dann bleiben sie auf Platz zwei. Für Union-Trainer Urs Fischer sind diese Rechenspiele vor dem Spiel gegen Gladbach aber irrelevant. "In erster Linie geht's um drei Punkte mehr auf dem Konto und nicht um die Tabellensituation", sagte der Coach vor dem Spiel.

Der Gegner

Borussia Mönchengladbach spielt eine turbulente Saison. Mal gewinnen sie 3:0 gegen RB Leipzig, dann verlieren sie im nächsten Spiel 1:5 gegen Werder Bremen. In der Tabelle liegen sie auf dem zehnten Platz. Acht Punkte trennen sie vom Relegationsplatz und sieben Punkte von Union. Mittelmäßigkeit par excellence. Die letzten beiden Bundesligaspiele konnten die Gladbacher nicht gewinnen und im DFB-Pokal war gegen Darmstadt in der zweiten Runde Schluss. Trotzdem spricht Union-Trainer Urs Fischer von einer schweren Aufgabe. "Wenn sie mal ins Tempo kommen, sind sie wirklich gefährlich. Vor allem Thuram und Hofmann laufen immer wieder in die Tiefe und antizipieren Räume". Marcus Thuram hat in dieser Saison in 13 Spielen schon elf Tore geschossen. Auf ihn muss die stabile Unioner Defensive besonders aufpassen. Um Jonas Hofmann müssen sich die Köpenicker wohl keine Sorgen machen. Er ist zwar nach überstandener Schultereckgelenksprengung wieder zurück im Training, wird aber laut Gladbach-Trainer Farke zu "95 Prozent fehlen".

Zum Angeben

Gladbach und Union spielen am Sonntag das siebte Mal gegeneinander. Beide Partien in der letzten Saison gewann Union, beide Male mit 2:1. Insgesamt hat Union gegen Gladbach seit vier Spielen nicht mehr verloren. Gladbach konnte bislang nur ein Mal die Eisernen bezwingen. Das war am 29. Spieltag der Bundesligasaison 2019/20. Damals schossen die Gladbacher Union mit 4:1 ab. Auch wenn Gladbach dieses Mal wieder nicht erfolgreich sein sollte - kulinarisch könnte sich der Trip nach Berlin für die Fans aus Gladbach auf jeden Fall lohnen. Denn: Im Stadion an der Alten Försterei gibt es die günstigste Bratwurst der ganzen Liga. Ne "Wurscht" mit Schrippe und Senf kostet in Köpenick nur drei Euro. Am meisten müssen Fans in der Allianz Arena hinlegen. Fünf Euro kostet dort die Bratwurst. Gladbach liegt in der Bratwurst-Preis-Tabelle, ähnlich wie in der Bundesligatabelle, im Mittelfeld. 3,50 Euro zahlt man im Borussia-Park für eine Bratwurst im Brötchen.

Erwartete Aufstellung

Am Donnerstag tat sich Union vor dem gegnerischen Tor schwer. Sheraldo Becker und Jordan Siebatcheu konnten nicht treffen und auch nur selten gefährlich vor dem Tor werden. Da kommt es für Union-Coach Fischer gelegen, dass Mittelstürmer Sven Michel nach überstandener Corona-Infektion wieder zurück im Training ist. "Er hat gut trainiert und fühlt sich wohl. Er ist eine Möglichkeit für den Spieltags-Kader", so der Union-Trainer. Da Michel wieder zurück im Team ist, stehen Urs Fischer am Sonntag alle Spieler zur Verfügung, um ein bisschen zu rotieren. So könnte Union auflaufen: Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diego Leite - Ryerson, Khedira, Gießelmann, Thorsby, Haberer - Behrens, Becker

Unsere Prognose

In Köpenick ist man Gegentore gar nicht mehr gewöhnt. Das letzte Mal, dass ein Spieler im Stadion an der Alten Försterei ein Tor schoss, der kein Union-Trikot trägt, war am 8. September, vor 51 Tagen. Damals traf Senne Lynen in der 39. Minute zwar auch für Union, nur für die aus Saint-Gilloise. Seitdem hat Union fünf Mal zu Hause zu Null gespielt. Gladbach hat auswärts noch kein Spiel gewonnen. Das kommt den müden Unionern zugute. Trotz der Müdigkeit setzen sich die Unioner durch und erkämpfen sich wieder die Tabellenführung. Der rbb|24-Tipp: 2:0 für Union.

