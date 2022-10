Turbine Potsdam wartet in der Fußball-Bundesliga der Frauen weiter auf den ersten Saisonsieg und bleibt am Tabellenende. Die Potsdamerinnen zeigten eine enttäuschende Leistung und verloren am Freitagabend mit 0:2 (0:0) beim Aufsteiger SV Meppen. Damit hat das Team von Trainer Sebastian Middeke, bis zum Sommer noch Coach in Meppen, nach fünf Spielen erst einen Punkt für das Saisonziel Klassenerhalt gesammelt. Lisa Josten erzielte vor knapp 1.100 Zuschauern beide Treffer für Meppen (51. und 76. Minute).

Im Tor setzte Middeke auch nach einer famosen Leistung von Ersatztorhüterin Jil Frehse bei ihrem Startelf-Debüt gegen Wolfsburg wieder auf die zuletzt gesperrte Vanessa Fischer. Die 24-Jährige, dienstälteste Spielerin von Turbine, zahlte das Vertrauen mit mehreren starken Paraden zurück.