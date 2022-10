Handball Bundesliga - Füchse gewinnen Krimi gegen den Bergischen HC mit 29:27

Sa 29.10.22 | 22:24 Uhr

Die Füchse haben am Abend in der Max-Schmeling-Halle gegen den Bergischen HC mit 29:27 gewonnen. Über 7.000 Fans sahen ein spannendes Handballspiel. Immer wieder stand es Unentschieden. Bis kurz vor Schluss konnte niemand erahnen, wer hier gewinnen würde. Am Ende sicherten sich die Füchse auch Dank ihres Torwarts Milosavljev den Sieg und bleiben damit ungeschlagen auf Platz eins in der Tabelle.

Füchse Torwart Milosavljev mit zwölf Paraden in Durchgang eins

Der Bergische HC versteckte sich nicht hinter seiner Underdog-Rolle. Die Füchse lagen nach zehn Minuten mit 4:6 zurück. Füchse Coach Jaron Siewert musste dann ein paar energische Worte an seine Spieler richten. Die Worte kamen anscheinend gut an, denn die Füchse glichen aus und konnten später die Führung wieder übernehmen. Es wirkte nicht wie ein Duell zwischen einem Tabellenführer und dem 15. Platz der Handball Bundesliga. Es begegneten sich hier zwei dynamische Teams auf Augenhöhe. Beide hatten viel Zug zum Tor und konnten sich gegenseitig jederzeit gefährlich werden. Herausragend war Füchse Torwart Milosavljev. Er hielt in der ersten Halbzeit 46 Prozent der auf sein Tor geworfenen Bälle. Mit dieser starken Leistung hielt er seine Füchse in diesem Spiel. Die Berliner gingen kurz vor der Halbzeit noch mal in Führung, konnten die aber nicht in die Pause retten. Der Bergische HC glich noch aus und es ging mit 12:12 in die Kabine.

7.000 Fans sahen Krimi in der Max-Schmeling-Halle

Die Füchse begannen die zweite Halbzeit besser als die Gäste. Angepeitscht von den über 7.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle führten die Berliner fünf Minuten nach Wiederanpfiff mit 18:16. Dem Bergischen HC fehlte es zu Beginn der zweiten Halbzeit an Variabilität im Angriffsspiel, sodass die Füchse zunächst die Kontrolle des Spiels übernehmen konnten. Das hielt aber nur bis kurz nach der 40. Spielminute an. Dann gelang dem Bergischen HC der 19:19-Ausgleich. Die Füchse kamen zurück und warfen sich wieder in Führung. Vor den Augen der Berliner Handball-Fans entwickelte sich ein Krimi. Immer wieder gingen die Füchse in Führung und immer wieder kam der Bergische HC zurück. In der spannenden Schlussphase avancierte der Berliner Holm zum Schlüsselspieler. Immer wieder trieb er sein Team energisch nach vorn. Am Ende schafften es die Füchse, diesen Krimi zu gewinnen. Sie besiegten die Gäste mit 29:27 und bleiben damit auf Platz eins in der Tabelle.