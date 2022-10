Regionalliga Nordost | 8. Spieltag - Energie Cottbus erarbeitet sich Sieg gegen Lok Leipzig

Sa 08.10.22 | 16:26 Uhr

Bild: IMAGO / Fotostand

Sieg für Energie Cottbus: Die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz feierte in der Regionalliga Nordost einen knappen Erfolg gegen Lok Leipzig. Auch der BFC Dynamo holte einen Sieg, für Hertha II gab es eine knappe Niederlage.



Der FC Energie Cottbus hat in der Regionalliga-Nordost einen Heimsieg gefeiert. Die Lausitzer setzten sich am Samstagnachmittag mit 3:1 (1:1) gegen Lok Leipzig durch. Durch den Drei-Punkte-Erfolg schließt Cottbus in der Tabelle zu den Sachsen auf.



imago images / Jan Huebner Energie Cottbus empfängt Lok Leipzig - "Selbst zwölf Punkte können wir aufholen" Energie Cottbus steckt in der Aufarbeitung der Ausschreitungen von Jena. Erste Konsequenzen gibt es beim Heimspiel gegen Lok Leipzig: eine geplante Choreographie hat der Klub untersagt und strengere Kontrollen angekündigt. Von Andreas Friebel

Cottbus im ersten Durchgang besser

Der FC Energie legte gut los. Cottbus versuchte, schnell nach vorne zu spielen und schaffte das in der siebten Minute auch erstmals gut. Tobias Hasse setzte sich auf der rechten Seite stark durch, verpasste in der Mitte aber knapp einen Abnehmer für seine Flanke. Immer wieder probierten die Gastgeber über ihre schnellen Außenspieler gefährlich zu werden und brachten Leipzig so durchaus in Bedrängnis, kamen allerdings zunächst nicht zu gefährlichen Chancen. Bis zur 27. Minute: Hasse belohnte sich für seine bis dahin starke Leistung und erzielte nach schönem Zuspiel von Axel Borgmann das verdiente 1:0 für das Team von Claus-Dieter Wollitz. Doch die Führung hielt nicht lange. Ziemlich überraschend kamen die Gäste wenig später zurück in der Partie. Osman Atilgan verwertete einen Pass von Theo Ogbidi zum 1:1-Ausgleich.

Energie geht erneut in Führung

Die erste Gelegenheit im zweiten Durchgang gehörte den Sachsen. Nach einem tollen Zuspiel von Sascha Pfeffer tauchte Tobias Dombrowa plötzlich frei vor Energie-Schlussmann Elias Bethke auf, setzte den Ball aber über das Tor - Glück für Cottbus (50.). Leipzig war jetzt besser aufgestellt und konnte den Schwung, mit dem die Wollitz-Elf im ersten Durchgang gespielt hatte, deutlich besser verhindern und begab sich jetzt selbst deutlich häufiger in die Vorwärtsbewegung. Die Partie war nun ausgeglichen. Doch Cottbus blieb vor dem Tor effektiv und kam erneut zur Führung. Der starke Hasse erarbeitete sich den Ball, der über Nicolas Wähling zu Borgmann kam. Der Energie-Kapitän verwandelte zum 2:1 (66.). In der Schlussphase ergaben sich für die Lausitzer deutlich mehr Räume, weil Leipzig auf den Ausgleich drängte. Zunächst konnte Cottbus diesen Platz allerdings nicht nutzen. Nach einer gelb-roten Karte wegen Meckerns für Atilgan kurz vor dem Abpfiff (89.), erzielte der eingewechselte Ali Abu-Alfa allerdings die 3:1-Entscheidung und den Endstand (90.+4). Durch den Sieg zieht Cottbus in der Tabelle mit den Sachsen gleich, beide Mannschaften haben jetzt 14 Punkte. Cottbus steht dank des besseren Torverhältnisses einen Rang vor Leipzig auf Platz sieben.



imago images / Picture Point BFC Dynamo - Überraschende Harmonie Mit nur einem Sieg aus sieben Spielen ist der Vorjahresmeister BFC Dynamo schlecht in die Saison der Regionalliga gestartet. Für Trainer Heiner Backhaus ist das kein Problem. Er hat die langfristige Entwicklung im Auge. Von Mathias Ehlers

BFC feiert Schützenfest gegen Tebe

Im Spiel zwischen dem BFC Dynamo und Tennis Borussia Berlin gingen die Hausherren früh in Führung. Andreas Pollasch brachte dem BFC nach nur neun Minuten das 1:0. Es dauerte nicht lange, bis die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus nachlegte. In der 17. Minute erhöhte Stürmer Christian Beck für sein Team. Auch in der Folge wurde der Tag für Tennis Borussia nicht besser. Die Lila-Weißen fanden nicht ins Spiel und mussten noch vor der Halbzeit den dritten und vierten Gegentreffer hinnehmen. Chris Reher sorgte zunächst für das 3:0 (27.), ehe Beck mit seinem zweiten Treffer den deutlichen 4:0-Halbzeitstand erzielte (31.). Im zweiten Durchgang ließ der BFC es dann deutlich ruhiger angehen. Die Backhaus-Elf erzielte bis zum Abpfiff keine weiteren Tore und erlaubte sogar den Ehrentreffer für Tebe durch Lucas Bähr (70.). Der BFC gewann verdient mit 4:1.

Erfurt dreht das Spiel gegen Hertha

In einer munteren Partie zwischen Rot-Weiß Erfurt und der zweiten Mannschaft von Hertha BSC gingen zunächst die Gäste aus Berlin in Führung. Nach einer Flanke von Maurice Covic köpfte Florian Haxha zum 1:0 für Hertha ein. Zwar hatte auch Erfurt in der Folge teils hochkarätige Chancen, Hertha konnte den knappen Vorsprung aber mit in die Halbzeit nehmen. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber dann aber schnell zum Ausgleich: Nazzareno Ciccarelli sorgte in der 58. Minute für das verdiente 1:1. Jetzt war Erfurt endgültig im Spiel - und konnte die Partie drehen. In der 67. Minute war es erneut Ciccarelli, der das 2:1 für seine Mannschaft erzielte, was gleichzeitig den Endstand bedeutete.

Sendung: rbbUM6, 08.10.22, 18 Uhr