Für die Spitzenteams in der Regionalliga Nordost geht es immer nur um den ersten Platz. Denn nur der Meister spielt in einer Relegation entweder gegen den Staffelsieger aus Bayern oder der Regionalliga Nord um den Aufstieg in die 3. Liga. Alle drei Jahre winkt sogar ein direkter Fahrschein in den Profifußball.

Und im Tabellenkeller? Dort hoffen die kleineren Vereine, die ihre Teams oft nur aus Amateurfußballern rekrutieren, immer auf ein gutes Ende. Zwar wissen weder Tennis Borussia Berlin, der SV Lichtenberg 47 oder der FSV Luckenwalde, wie viele Absteiger es am Saisonende geben wird (einen oder vier), doch für den Klassenerhalt planen die drei Vereine trotzdem.