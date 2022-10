Union reist nach Stuttgart - Mit frischen Kräften in den Süden

Sa 08.10.22 | 15:42 Uhr

Bild: IMAGO / TT

Nach dem ersten Sieg in der Europa League liegt der Fokus des 1. FC Union Berlin wieder auf der Bundesliga. "Wir haben wirklich versucht, die kurze Zeit bestmöglich zu nutzen", so Union-Trainer Fischer. Der Tabellenführer spielt am Sonntag in Stuttgart.

Die Stimmung vor dem Auswärtsspiel in Stuttgart

Sportlich geht der 1. FC Union mit Rückenwind in die Partie beim VfB am Sonntag (Anpfiff um 19:30 Uhr). Am Donnerstag gelang der Mannschaft von Urs Fischer in Malmö mit einem knappen 1:0-Sieg der erste Erfolg in der Europa League. Dieser wurde allerdings überschattet von teils heftigen Ausschreitungen auf den Tribünen, die nicht nur für eine fast 30-minütige Unterbrechung der Partie in Dänemark sorgten, sondern auch das Ergebnis in den Hintergrund rückten. Union-Präsident Dirk Zingler fand im Anschluss an die Partie bei RTL+ deutliche Worte: "Das ärgert mich total. Das kennen wir nicht, das machen wir nicht - und hier machen wir es plötzlich. Da bin ich stinksauer drüber." Der Verein kündigte an, die Geschehnisse gemeinsam mit der Fan-Szene aufarbeiten zu wollen. Die Uefa hat mittlerweile ein Verfahren gegen beide Vereine eröffnet. Den Köpenickern werden dabei drei disziplinarische Verfehlungen zur Last gelegt: das Zünden von Feuerwerkskörpern im Stadion, das Werfen von Objekten sowie Sachbeschädigung. Bei den schwedischen Gastgebern wiederum stehen gleich fünf disziplinarische Verfehlungen im Fokus, darunter unter anderem provokative Botschaften in beleidigender Form.

Der Gegner

Der VfB Stuttgart ist schlecht in die Saison gestartet. Nach acht Spielen stehen die Schwaben mit nur fünf Punkten auf dem drittletzen Platz. Nur Bayer Leverkusen und der VfL Bochum haben noch schwächer losgelegt. Einen Sieg hat das Team von Pellegrino Matarazzo bislang noch gar nicht geholt. Ein wenig Hoffnung machen die Punktgewinne gegen die Topteams RB Leipzig und Bayern München. Zuletzt gab es allerdings zwei Niederlagen in Wolfsburg und gegen Eintracht Frankfurt. Unterschätzen will Union Berlin den Gegner aber nicht. "Auch wenn es die Resultate vielleicht nicht sagen: Stuttgart ist einfach eine gute Mannschaft", so Fischer. Der Trainer der Eisernen hob bei der Pressekonferenz vor dem Spiel vor allem das Umschaltspiel der Stuttgarter hervor. Leistungsträger beim VfB sind Stürmer Serhou Guirassy, der im Sommer von Stade Rennes nach Stuttgart wechselte und den abgewanderten Sasa Kalajdzic ersetzen soll und Verteidiger Konstantinos Mavropanos. Der Grieche ist kopfballstark und wird auch in der Offensive immer wieder gefährlich.

So könnte Union spielen

"Ich schließe nicht aus, dass die Möglichkeit besteht, dass in der einen oder anderen Position frische Kräfte auf den Platz kommen", sagte Urs Fischer vor der Abreise nach Stuttgart. Um solche Phasen zu bestreiten, brauche es den ganzen Kader. "Jeder hängt sich da voll rein und jeder verdient da auch mal Teil der Mannschaft zu sein oder eben auch zu beginnen”, so Fischer. Der Trainer kann fast auf den vollen Kader zurückgreifen. Kevin Möhwald trainiert nach seiner Verletzung wieder mit der Mannschaft. Innenverteidiger Timo Baumgartl ist nach einem positiven Coronatest wieder einsatzbereit. So könnte Union beginnen: Rönnow - Baumgartl, Knoche, Leite - Ryerson, Khedira, Gießelmann - Schäfer, Haraguchi - Jordan, Becker

Die Prognose

Union geht als Tabellenführer vor dem Spieltag als klarer Favorit in die Partie. Zwar musste die Fischer-Elf zuletzt in Frankfurt die erste Bundesliga-Niederlage der aktuellen Saison hinnehmen, ist aber nach wie vor in bestechender Form. "Wir haben wirklich versucht, die kurze Zeit bestmöglich zu nutzen", so Urs Fischer. Der Sieg im Malmö habe den Spielern ein gewisses Selbstvertrauen gegeben. Dennoch fordert der Trainer: "Wir müssen uns mehr am Limit bewegen."

Der VfB dürfte zunächst versuchen, hinten dicht zu machen und Union weite Teile der Partie überlassen. Es könnte für die Eisernen also ein Geduldsspiel werden, Lücken in der Hintermannschaft der Stuttgarter zu finden.

