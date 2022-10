Auf verschiedensten Berliner Fußballplätzen wurden am Mittwoch große Teile der dritten Runde im Berliner Landespokal ausgetragen. Nachdem der BFC Dynamo und der Berliner AK sich bereits am Dienstagabend gegen ihre Kontrahenten durchgesetzt hatten, taten es ihnen am Mittwoch auch Viktoria Berlin und Tennis Borussia gleich. Gemeinsam mit zahlreichen anderen Berliner Amateurclubs zogen sie am Abend in die vierte Runde ein.