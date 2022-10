Wer das Spiel von Hertha BSC bei RB Leipzig erst kurz nach Abpfiff eingeschaltet hat, hätte den Eindruck gewinnen können, die Berliner hätten gerade gewonnen. Doch obwohl die Aufholjagd von Hertha, die aus einem 0:3 noch ein 2:3 machten, am Ende nicht belohnt wurde, animierte Trainer Sandro Schwarz die mitgereisten Fans zum Applaus. Auch am Sonntag zeigt sich der Coach trotz fehlender Punkte weiter optimistisch und spricht in einer Medienrunde über ...

In der ersten Halbzeit fand ich die ersten 25 Minuten sehr ordentlich. Wir hatten eine gute Struktur in der Arbeit gegen den Ball. Mit dem zweiten Angriff des Gegners haben wir das Gegentor bekommen. Nach der unglücklichen Standardsituation kam das 2:0. Dann hatten wir wenig Entlastung nach vorne. Dennoch war die erste Halbzeit kein 3:0-Spiel. In die zweite Halbzeit sind sie mit viel Mut, Energie und Widerstandsgeist reingegangen. Das war großer Sport. Wie wir dann nochmal am Ergebnis geschraubt und den Glauben aufrecht gehalten haben, das war sehr, sehr gut.