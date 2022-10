Grundsätzlich sollte die Konkurrenz des 1. FC Union – der mit dem Sieg die Tabellenführung zurückeroberte, die Bayern München am Samstag übernommen hatte – einen Blick auf die statistischen Werte des Spiels werfen. Denn die Mannschaft von Trainer Urs Fischer widerlegte gegen Gladbach einen Vorwurf, der ihr nach den Niederlagen in Frankfurt und Bochum gemacht wurde: Union könne nicht mit Rückständen umgehen.

In der zweiten Halbzeit hatte das Team mehr als 62 Prozent Ballbesitz. Khedira war begeistert: "In meinen eineinhalb Jahren hier habe ich noch keine Leistung in diesem Stadion gesehen, wo wir so dominant und so griffig in der gegnerischen Hälfte waren." Urs Fischer stimmte zu: "In der zweiten Hälfte war es echt dominant."