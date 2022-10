Union vor Auswärtsspiel in Bochum - Favoritenrolle? Nein, danke!

Fr 21.10.22 | 18:59 Uhr

Bild: IMAGO/Matthias Koch

Bochum gegen Union, Letzter gegen Erster. Auf dem Papier ist die Favoritenrolle für das Bundesliga-Spiel am Sonntag klar verteilt. Trainer Urs Fischer will davon wie gewohnt nichts wissen - und hofft auf die Rückkehr eines Stürmers.



Das Thema der Woche

Unions Höhenflug hält weiter an - und allmählich müssen sich die Köpenicker an die Favoritenrolle fast gewöhnen. Nicht unbedingt die Sache von Trainer Urs Fischer, auch nicht vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (15:30 Uhr) beim Tabellenletzten VfL Bochum. Zwar wehre er sich nicht dagegen, "aber die Frage stellt sich mir nicht, weil es eine schwere Aufgabe ist", so der Schweizer. Wettbewerbsübergreifend hat das Team von Trainer Fischer die letzten fünf Spiele gewonnen, alle ohne Gegentor. Beim 2:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen Zweitligist Heidenheim trat der Bundesliga-Tabellenführer selbstbewusst und spielbestimmend auf. Während Union in der Vergangenheit immer mal wieder Schwierigkeiten hatte, gegen mutmaßlich schwächere Mannschaften das Spiel zu machen, findet die Mannschaft jetzt auch mit Ballbesitz Lösungen. Diese Qualität wird auch in Bochum wieder gefragt sein.



imago images/Jan Huebner Interview | Union-Kapitän Christopher Trimmel - "Laufen, Beißen, Kratzen - das erfüllen wir immer" Der 1. FC Union gewinnt und gewinnt. Gegen Heidenheim gab es im Pokal den fünften Sieg in Serie. Christopher Trimmel bekam eine Pause auf der Tribüne. Wieso das für den Kapitän gar nicht entspannt war und wie er auf den Tabellenführer-Hype blickt.

Der Gegner

Bochum steht am anderen Ende der Tabelle. Der VfL findet sich seit einer 0:7-Klatsche gegen den Serienmeister FC Bayern München am dritten Spieltag durchgehend auf dem letzten Rang wieder. Entsprechend ernüchternd sind auch die Statistiken des Teams aus dem Ruhrgebiet. Die Mannschaft des neuen Trainers Thomas Letsch hat die schwächste Defensive der Liga, bereits 27 Gegentore kassiert und benötigt die meisten Chancen, um selbst einen Treffer zu erzielen. Unions Kapitän Christopher Trimmel warnt trotzdem: "Bochum steht auch schlechter da, als sie wirklich sind. Ich kenne da ein paar Spieler. Die lassen sich nicht hängen, das weiß ich. Von daher brauchen wir wieder eine Top-Leistung, um dort was mitzunehmen." Zuletzt erlebte der VfL einen kleinen Aufwärtstrend mit vier Punkten aus den letzten beiden Heimspielen. Im DFB-Pokal bezwang Bochum zudem Drittliga-Spitzenreiter Elversberg auswärts knapp mit 1:0.



Zum Angeben

Im Duell Erster gegen Letzter ist ein Sieg der Köpenicker äußerst wahrscheinlich. In den letzten 13 Spielen dieser Art ging der Bundesliga-Spitzenreiter zwölf Mal als Sieger vom Platz - bei einem Unentschieden. Zudem hat das Team von Urs Fischer in dieser Saison sonntags noch kein Gegentor kassiert. Zuletzt beim 2:0 gegen Dortmund stellten sie auch einen neuen Saisonrekord auf: 124,8 Kilometer, so viel lief noch kein anderes Team in einem Spiel. Und eine weitere Bestmarke ist bereits sicher. Weil Union dank eines Vorsprungs von vier Punkten auf den FC Bayern auch nach dem Wochenende sicher Tabellenerster bleiben wird, löst es Hansa Rostock als Rekord-Tabellenführer der Bundesliga unter den ehemaligen Ost-Klubs ab.



IMAGO / Matthias Koch Trailer Di 25.10.2022 | 20:15 Unser Verein: "Eisern Union!" Vom ewigen Außenseiter zum Überraschungsteam des deutschen Fußballs: „Eisern Union!“ erzählt die Geschichte des 1.FC Union Berlin - quer durch die Jahrzehnte. Eine Dokumentation über das Auf und Ab eines Fußballvereins - und über das Glück und Leid der Menschen, die sich ihm verschrieben haben.

So könnte Union spielen

Im Pokalspiel unter der Woche rotierte Urs Fischer wie vorher angekündigt und schonte einige Stammkräfte. Torhüter Frederik Rönnow, Rani Khedira und Christopher Trimmel erhielten etwa eine Pause. Das Trio könnte gegen Bochum ebenso wieder von Beginn an spielen wie Timo Baumgartl. Fischer wolle an seiner gemäßigten Personal-Rotation festhalten. Auf wie vielen Positionen er das Team verändert, ließ er offen. Stürmer Jordan Siebatcheu, der zuletzt mit einem schmerzhaften Pferdekuss ausfiel, konnte am Freitag Teile des Trainings mitmachen. Der Schweizer Coach will noch das Abschlusstraining abwarten, sagte aber optimistisch: "Es sieht gut aus."

So könnte Union beginnen: Rönnow - Leite, Knoche, Baumgartl - Trimmel, Haberer, Khedira, Schäfer, Gießelmann - Jordan, Becker

Unsere Prognose

Zuletzt haben die Berliner bewiesen, dass sie mit der Favoritenrolle umgehen können. Gegen Bochum hat Union in der Bundesliga noch nicht verloren. In der vergangenen Spielzeit gab es zwei knappe Siege (1:0 und 3:2). Seitdem hat sich die Mannschaft noch einmal weiterentwickelt und kann gegen defensiv agierende Teams das Spiel in die Hand nehmen. Genau das wird auch am Sonntag gefordert sein. Union muss mit dem erwarteten Ballbesitz geduldig bleiben und seine Effizienz der letzten Spiele wieder abrufen.

Auch diesmal gewinnt der Tabellenführer aus Köpenick. Der rbb|24-Tipp: 3:1 für Union.

Sendung: rbb24, 21.10.2022, 16 Uhr