Jean-Paul Boetius von Hertha BSC hat am Dienstag erstmals nach seiner Hodenkrebs-Operation wieder am Mannschaftstraining teilnehmen können. "Wir freuen uns, das ist das Schöne an diesem Tag. Man merkt es am Geräuschpegel und am Lachen", sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz nach der Einheit. "Es tut gut, dass wir ihn nach der kurzen Zeit wieder auf dem Platz haben." Auch seine Mitspieler freuten sich und begrüßten Boetius mit Applaus zurück im Training.