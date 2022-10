Hertha-Trainer über viertes Unentschieden - "Unser Torwart ist robust"

Mo 10.10.22 | 14:08 Uhr

IMAGO/M. Popow Audio: rbb24 Inforadio | 10.10.2022 | Astrid Kretschmer | Bild: IMAGO/M. Popow

Im Westend nichts Neues: Hertha kann sich nicht mit einem Sieg belohnen. Nach dem vierten Unentschieden in Serie bleiben die Blau-Weißen Tabellen-Vierzehnter. Trainer Sandro Schwarz sieht seine Mannschaft dennoch in guter Verfassung.

Hertha hatte sich am Sonntag im Olympiastadion 2:2 vom Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga, SC Freiburg, getrennt. Es war das fünfte Spiel ohne Niederlage in Serie, aber auch das vierte Remis nacheinander. Am Montag äußerte sich Hertha-Trainer Sandro Schwarz zur Lage der Berliner.



Sandro Schwarz über ...

... das 2:2 gegen Freiburg.

Es hätte vielleicht sogar ein Sieg sein müssen. Und das gegen eine Mannschaft, die eine hohe Qualität hat, die sehr selbstbewusst aufgetreten ist. Was Leistung und Energie angeht, war das von uns sehr zufriedenstellend. Dennoch bleibt ärgerlich, dass du nur einen Punkt hast. Damit müssen wir arbeiten und uns dann auf Leipzig vorbereiten.

... das, was gegen Freiburg gut war.

244 Sprints haben wir gemacht, das ist sehr gut. Herausragend, was die physischen Daten angeht. Plus: Knapp drei Kilometer, die wir mehr gelaufen sind. Das ist gegen Freiburg extrem wichtig. Speziell in der zweiten Halbzeit haben wir sehr ordentlichen, ruhigen Fußball gespielt. Mit gutem Positionsspiel. Das war ein guter Entwicklungsschritt gegenüber den Spielen davor.

... die Reaktion seiner Mannschaft auf das Unentschieden.

Wir haben nicht darüber gesprochen, dass wir fünf Spiele nacheinander nicht verloren haben. Sondern darüber, wie man mit so vielen Unentschieden umgeht. Über das Ergebnis soll man sich ärgern, das gehört dazu. Wichtig ist: nicht hadern und auf die Tabelle schauen, das hätten vier oder sechs Punkte mehr sein können. Sondern direkt weitermachen mit der inhaltlichen Vorbereitung.

... den Fehler von Torwart Oliver Christensen vor dem 2:2.

Oliver ist robust. Wir haben am Abend noch ein paar SMS geschrieben. Der wirkt stabil. Ich bleibe dabei, auch nach der Videoanalyse: Ich finde es gut, dass er so mutig rauskommt. In der ersten Halbzeit hatte er schon eine Aktion, wo er mit einer Hand am Boden Grifo den Ball mit einer Hand wegspielt. Aus diesem Bewusstsein heraus wollte der es dann wieder mit einer Hand probieren. Mit seiner Leistung, seiner Haltung, seiner Grundstimmung mache ich mir keine Sorgen.

imago images/Jan Huebner 2:2 nach Torwartfehler - Hertha BSC gibt gegen Freiburg den ersten Heimsieg der Saison aus der Hand Hertha BSC hat den ersten Heimsieg der Saison verpasst. Die Berliner zeigten gegen den SC Freiburg erneut eine gute Leistung, lagen in Führung und gaben den Sieg nach einem schweren Torwartfehler doch noch spät aus der Hand.



... das Fehlen von Stürmer Wilfried Kanga.

Er hat einen leichten grippalen Effekt. Wir sind um 14:15 Uhr spazieren gewesen. Und in der Pause zwischen Mittagessen und Spazierengehen hat er sich erkältet. (lacht) Es war wirklich so, er kam runter zum Spaziergang, hat sich nicht wohl gefühlt, dann haben wir ihn wieder aufs Zimmer geschickt. Deshalb haben wir uns kurzfristig für Stevan Jovetic entschieden. Der war sehr fleißig und hat unserem Spiel gutgetan.

... das Duell mit Leipzig (15.10., 18:30 Uhr) und seinem guten Freund Marco Rose.



Wir werden jetzt nicht über das Spiel reden, sondern über den Alltag, die Familie. Klar freuen wir uns, dass wir uns nach längerer Zeit wiedersehen. Beide werden das Ziel haben, das Spiel zu gewinnen. Am Ende macht jeder von uns nur seinen Job.

Sendung: rbb24, 10.10.2022, 18 Uhr