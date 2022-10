Legendär auch der Coup, als die KSV-Mannen heimlich gegen Westberliner Mannschaften spielten. Am 24. Oktober 1987 fand im Köpenicker Ortsteil Schmöckwitz eine denkwürdige Begegnung statt. Sie steht in keinem Geschichtsbuch, aber in der Vereinschronik. Offiziell war die Partie als Spiel zweier Köpenicker Mannschaften angemeldet. Begonnen hatte das Abenteuer, als der Theologie-Student Elmar Werner in Ostberlin einen jungen Westberliner kennenlernte. Irgendwann, so erzählt es Elmar Werner, sei die Schnapsidee eines Ost-West-Kicks entstanden. Natürlich in Ostberlin, im Westen ging es ja nicht.

Die Partie wurde als Freundschaftsspiel zwischen KSV Johannisthal und einer BSG (Betriebssportgemeinschaft) aus dem Werk für Signal- und Sicherungstechnik Berlin beim Platzwart angemeldet. Nicht mal alle KSV-Spieler kannten den wahren Gegner dieses Hochrisikospiels. Nur drei, vier Vereinsvorständler wussten Bescheid. Sie waren es auch, die die Fußballer des Berliner SC an einem Samstagvormittag an verschiedenen Grenzübergängen abholten. Um nicht aufzufallen, hatten die Westler keine Fußballausrüstung und Spielkleidung in ihren Taschen. Ihre Sportschuhe mit flachen Noppensohlen hatten sie an, unter ihren Jeans trugen sie Sporthosen.