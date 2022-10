Nächster Sieg für den Berliner AK: Im heimischen Poststadion gewann der Tabellenführer am Sonntag mit 6:0 (4:0) gegen Lichtenberg 47. Somit liegen die Moabiter nun wieder drei Punkte vor dem Zweitplatzierten SV Babelsberg 03 an der Spitze der Regionalliga Nordost. Der FSV Luckenwalde unterlag hingegen im Parallelspiel beim Chemnitzer FC mit 0:2 (0:2). Die Brandenburger sind damit nach neun Spieltagen weiterhin sieglos.

Der Berliner AK startete direkt dominant und mit guten Chancen in die Partie. In der 14. Minute konnte das Team von Trainer Benjamin Duda dann erstmals jubeln: Michael Seaton traf nach einem Freistoß per Kopf zur 1:0-Führung. Es war der Auftakt in eine torreiche erste Hälfte, in der Lichtenberg-Keeper Niklas Wollert gleich drei weitere Male geschlagen war: Bleron Krasniqi (33.), erneut Seaton (42.) und Ben Meyer (45.) erhöhten auf 4:0 für die Gastgeber.

Nach der Pause legte der BAK eine kleine Tor-Pause ein - ehe das Ergebnis für Lichtenberg in der Schlussphase endgültig richtig bitter wurde. Joel Vieting nach Vorarbeit von Patrick Sussek (72.) und Joel Richter in der Schlussminute erhöhten auf 6:0 für den Tabellenführer. Die Moabiter feierten damit ihren achten Sieg im neunten Ligaspiel. Lichtenberg hingegen rutscht nach der heftigen Packung auf den 14. Tabellenplatz ab.