Als Claus-Dieter Wollitz am Mittwochmorgen seine Ausfallliste durchgegangen ist, hat er vermutlich genau aufpassen müssen, keinen Spieler zu vergessen. Tatsächlich sind es sieben Akteure, mit denen er für das anstehende Auswärtsspiel beim Hertha-Nachwuchs (Freitag, 19 Uhr) nicht rechnen kann: Niclas Ehrlbeck (Knie) wurde vergangene Woche operiert, Tim Heike (Wadenbeinköpfchen) am Mittwochvormittag. Paul Milde (Achillessehne), Joshua Putze (Kreuzbandriss), Eric Hottmann und Ali Abu Alfa (jeweils Grippe), sowie Jonas Hofmann (5. Gelbe Karte) fehlen auch.

Eine Pflicht zum Testen gibt es beim FC Energie inzwischen nicht mehr. Freiwillig sind aber jederzeit Schnelltests möglich. Ohne dass es der Cottbuser Coach kontrolliert habe, sagt Wollitz, habe er festgestellt, dass die Spieler diese Angebote nutzen und "sehr verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen".

Auffällig ist aber, dass gerade die Offensive personell stark gebeutelt ist. Und insbesondere Sommer-Neuzugang Tim Heike in seiner kurzen Zeit in der Lausitz richtig viel Pech hatte. Die Vorbereitung konnte er kaum mitmachen. Dann sorgten die Nachwirkungen eines alten Verkehrsunfalls für eine Zwangspause. Vor einer Woche nun verletzte sich der Stürmer im Training. Gefragt zur möglichen Ausfalldauer, antwortet Wollitz nur "sehr, sehr lange". Ob Heike in dieser Saison noch mal zurückkommt, kann der Trainer noch nicht beantworten.

Es zeichnet sich also ab, dass die Lausitzer spätestens in der Winterpause noch mal nachlegen müssten. "Jetzt müssen wir erst einmal alle Strafen bezahlen und dann sind wir weit im Minus", kommentiert Claus-Dieter Wollitz entsprechende Nachfragen. Denn nach den 4.500 Euro für die Verfehlungen gegen Chemnitz, steht in wenigen Tagen das Urteil für die Ausschreitungen in Jena an. Mit etwa 10.000 Euro rechnet der Klub.