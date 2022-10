Für den SV Lichtenberg 47 ging es am 10. Spieltag in der Regionalliga Nordost gegen den Chemnitzer FC. Die Sachsen konnten auswärts in dieser Saison noch keinen Auswärtssieg erringen, Gastgeber Lichtenberg wollte die Punkte unbedingt zu Hause behalten. Doch das gelang nicht: Berlin unterlag mit 0:2 (0:1).

Lichtenberg hatte postwendend die Chance zum Ausgleich, erneut versuchte Graf, den gegnerischen Schlussmann zu überwinden, doch der Torschuss vom 47er kam zu zentral auf das Gehäuse. Anschließend drückten die Hausherren die Gäste immer weiter in deren Hälfte und übernahmen das Spiel, doch der Ausgleich wollte einfach nicht fallen. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte der CFC fast das 2:0, doch die 47er-Defensive klärte mit vollem Körpereinsatz (45.).

In der zweiten Hälfte ging es hin und her, Lichtenberg blieb weiterhin aktiv und legte die Passivität der ersten Spielhälfte endgültig ab. Mittelfeldmann Christian Gawe vergab die größte Chance zum 1:1, als er aus 25 Metern mit seinem Distanzschuss knapp am rechten Torpfosten vorbeischoss. Bis zum Abpfiff stemmte sich der Gastgeber mit allen Mitteln gegen die drohende Niederlage, da die Gäste weiterhin nicht in der Lage waren, auf 2:0 zu erhöhen. Doch in der Nachspielzeit war es dann CFC-Stürmer Michel Ulrich, der alle Lichtenberger Hoffnungen zu Nichte machte (90.+1). Schmeichelhafter erster Auswärtssieg für die Himmelblauen, Lichtenberg muss für die nächsten Spiele unbedingt am Abschluss arbeiten, um nicht tiefer in den Abstiegssumpf zu geraten.