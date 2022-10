Mehrere Vereine der Regionalliga Nordost haben den Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) in einem offenen Brief am Mittwoch dazu aufgefordert, sich für eine Reform der Aufstiegsregelung zur dritten Liga einzusetzen. Der Verband solle die Klubs "bei ihrer Forderung auf Einberufung eines außerordentlichen DFB-Bundestages" unterstützen, heißt es in dem Brief.

Erst am Freitag hatte der Verband einen entsprechenden Antrag der Klubs abgelehnt. Grund waren fehlende Alternativvorschläge, diese wollen die Klubs nun gemeinsam mit Vereinen der Regionalliga Nord und Bayern innerhalb von drei Wochen vorlegen. Der nächste ordentliche DFB-Bundestag ist erst im Jahr 2025.

Aktuell steigen nur die Meister der Staffeln West und Südwest direkt in die dritte Liga auf. Der dritte Aufsteiger wird im Rotationsprinzip zwischen den Ligen Nord, Nordost und Bayern vergeben. Die verbleibenden zwei Meister spielen den vierten Aufsteiger in einer Relegation aus. In der letzten Saison hatte so der BFC Dynamo trotz gewonnener Meisterschaft den Sprung in den Profifußball verpasst, weil sie in der Relegation gegen Oldenburg unterlagen.