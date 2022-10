So 23.10.22 | 15:40 Uhr

Zum Abschluss des zehnten Spieltages in der Fußball-Regionalliga Nordost hat Tabellenführer Berliner AK beim ZFC Meuselwitz mit 2:0 (0:0) gewonnen. Damit baute der BAK seine Führung auf nun sechs Punkte vor dem ersten Verfolger SV Babelsberg aus.

Mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Viktoria Berlin behauptet Energie Cottbus seinen dritten Tabellenplatz in der Regionalliga Nordost. Für Lichtenberg 47 und Hertha II gab es dagegen keinen Grund zum Jubeln.

Der BAK geizte anschließend trotz spielerischer Klasse mit gelungenen Spielzügen und so verflachte die Partie immer mehr. Das nutzte der ZFC Meuselwitz und erarbeitet sich ein optisches Übergewicht, ohne jedoch Gästetorwart Luis Zwick ernsthaft zu fordern.

So begannen die Thüringer Hausherren auch und spielten munter nach vorn, doch das vermeintlich erste Tor schoss der Berliner AK. Michael Seaton schloss einen schnellen und gut ausgespielten Konter des Spitzenreiters mit einem Treffer ab, doch beim Schuss stand der Jamaikaner knapp im Abseits (8.).

Der Berliner AK reiste als Spitzenreiter ins Altenburger Land nach Meuselwitz und hatte die Chance, seine Tabellenführung weiter auszubauen, da Verfolger SV Babelsberg 03 am Donnerstag gegen den BFC Dynamo 1:2 verloren hatte. Gästetrainer Heiko Weber sagte vor dem Anpfiff, dass sein Team nichts zu verlieren hätte und befreit aufspielen könne.

Kurz vor dem Spielende hätten die Berliner noch erhöhen können, beziehungsweise müssen, doch weder Lang noch Patrick Sussek trafen (85.). Trotzdem reichte der Vorsprung für den Auswärtssieg, mit dem sich der Berliner AK an der Tabellenspitze etwas absetzen konnte und nun sechs Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz vorweisen kann.

In der Pause muss BAK-Trainer Benjamin Duda die richtigen Worte gefunden haben, denn seine Mannschaft ging konzentrierter in den zweiten Spielabschnitt. Jannis Lang brach auf der rechten Angriffsseite durch, tauchte vor dem gegnerischen Strafraum auf und erzielte kompromisslos die Gästeführung (49.).

Für den FSV Luckenwalde ging es am Sonntag im heimischen Werner-Seelenbinder-Stadion gegen die ambitionierten Thüringer vom FC Carl Zeiss Jena. Die Gastgeber wollten unbedingt für den Klassenerhalt punkten, die Gäste rechneten sich ebenfalls etwas aus, da der FCC den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren wollte.

Die Partie war kaum angepfiffen, da mussten FSV-Trainer Michael Braune und sein Team schon den ersten Rückschlag einstecken. Luckenwaldes Abwehrmann Stefan Rankic trat von hinten Jenas Stürmer Pasqual Verkamp in de Hacken und verursachte damit einen Strafstoß. Der gefoulte Verkamp trat selbst an und sorgte mit einem präzisen Schuss für die Gästeführung (5.).

Doch die Fläminger zeigten sich kaum beeindruckt vom frühen Rückstand, kamen immer wieder in die gegnerische Hälfte und verpassten es nur, einen Treffer zu erzielen. Die beste Chance zum Ausgleich hatte FSV-Stürmer Till Plumpe, als er nach einer Flanke von Clemens Koplin den Ball an die Latte des Gegners köpfte (30.). Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte eine umstrittene Strafraumszene für Unruhe auf beiden Seiten (45.). Nach einer Flanke von Koplin landet der Ball am Arm vom Carl-Zeiss-Spieler Lukas Lämmel, der Pfiff zum Elfmeter blieb jedoch aus.