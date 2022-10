Do 20.10.22 | 21:44 Uhr

Der VfL Potsdam ist in der zweiten Runde des Handball-Pokals erwartungsgemäß gegen Rekordmeister THW Kiel ausgeschieden. Der Zweitligist präsentierte sich am Donnerstag kämpferisch, unterlag am Ende aber deutlich mit 23:38.

Es war ein besonderer Abend in der Potsdamer MBS Arena, ein Highlight, auf das sich viele Handball-Fans und Spieler gefreut hatten. Schon vor dem Anpfiff donnerten die Klatschchöre in voller Potsdamer Halle.