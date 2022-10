Florian Wellbrock zeigte die Faust, den Sieg über seine Paradestrecke hatte sich der Schwimm-Olympiasieger trotz erschwerter Vorbereitung nicht nehmen lassen. Über die 1.500 Meter Freistil triumphierte der 25-Jährige am Samstag beim Kurzbahn-Weltcup in Berlin - doch er weiß, es gibt noch einiges zu tun. "Ich bin wahnsinnig froh, dass die 1.500 Meter so gut geklappt haben", sagte Wellbrock nach dem Rennen. Er sei mit seiner "Leistung sehr, sehr zufrieden".

In 14:25'41 Minuten setzte Wellbrock sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit mehreren Führungswechseln gegen Michailo Romantschuk (14:26,69) durch, der bei der EM auf der Langbahn Gold über die Distanz gewonnen hatte und derzeit wegen des Krieges in seiner ukrainischen Heimat mit Wellbrock in Magdeburg trainiert.