Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben ihr erstes Heimspiel in der Bundesliga gewonnen. Gegen inexio Royals Saarlouis siegten die Albatrosse mit 68:59 (13:19, 19:8, 15:23, 21:9) und rückten in der Tabelle auf Platz fünf vor. Es war der zweite Erfolg im vierten Saisonspiel.

Zu Beginn taten sich die Gastgeberinnen merklich schwer, gaben das erste Viertel mit 13:19 an Saarlouis ab. Mit der Zeit wurde Berlin dann allerdings drückender und war im zweiten Abschnitt dominant. Der Durchgang ging mit 19:8 deutlich an Berlin und Alba mit einer 32:27-Führung in die Halbzeit.

Auch im dritten Viertel zeigte Alba einen ordentlichen Auftritt, Saarlouis war nun aber ebenfalls wieder besser in der Partie, sodass sich ein enger Abschnitt entwickelte. Mit 23:15 ging der Abschnitt schließlich an Saarlouis. Vor dem letzten Viertel lagen die Berlinerinnen mit drei Punkten hinten. Im letzten Abschnitt entschieden die Berlinerinnen dann nicht nur den Durchgang für sich, sondern auch das Spiel. Dank einer starken Leistung stand am Ende ein verdientes 68:59 für die Berlinerinnen auf der Anzeigetafel.