Hertha BSC steht vor dem Auswärtsspiel am Dienstag in Stuttgart schon wieder unter Druck. Regelmäßig sammelt der Fußball-Bundesligist viel Lob, aber keine Punkte. Das muss sich dringend ändern, sonst kippt die Stimmung. Von Jakob Rüger

Wieder einmal gab es viel Lob für den Auftritt der Hertha. Gegen den FC Bayern einem 0:3-Rückstand getrotzt und fast noch einen Punkt geholt. Doch unter dem Strich stehen die Berliner wieder mit leeren Händen da. "Fakt ist, wir müssen in bestimmten Teilbereichen deutlich besser werden", zeigt sich Trainer Sandro Schwarz nach dem 2:3 selbstkritisch. "Wir hatten die Bayern am Haken und sind selbst schuld, dass wir nicht mindestens einen Punkt mitgenommen haben." Nur ein Sieg aus den vergangenen acht Bundesligaspielen haben die Abstiegszone bedrohlich nah kommen lassen.

"Natürlich schauen wir uns die Tabelle an, wir müssen jetzt nicht so tun als würden wir das nicht machen", so Schwarz. "Wir dürfen uns aber davon nicht ablenken lassen, was die Situation angeht." Hertha und Stuttgart sind punktgleich, der Sieger bleibt bis zum Wochenende über dem Strich. Der Wichtigkeit dieses Duells ist sich Sandro Schwarz bewusst. "Wir können mit den nächsten beiden Spielen Einfluss auf die Stimmung im Verein nehmen, was die Pause danach angeht."

Stuttgart und Köln, zwei Spiele von großer Bedeutung für die Hertha, weil die Berliner zuletzt nicht punkten konnten. Ein Abrutschen auf einen Abstiegsplatz wäre der Supergau für die Berliner und die Aufbruchstimmung, die Sandro Schwarz zuletzt erfolgreich verbreitet wäre dahin.