Der Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin wird in der Zwischenrunde der Europa League auf Ajax Amsterdam treffen. Das ergab die Auslosung am Montagmittag im schweizerischen Nyon. In Hin- und Rückspiel entscheidet sich, welches der beiden Teams im europäischen Wettbewerb verbleiben wird. Der Verlierer scheidet aus.

Robin Knoche und ein taktischer Schachzug von Urs Fischer bringen Union den entscheidenden Sieg in der Gruppenphase des Europapokals ein. In der Zwischenrunde könnten die Berliner auf den FC Barcelona treffen. Von Till Oppermann

Ajax war als drittplatzierte Mannschaft in der Champions League in die Zwischenrunde abgerutscht. Da die Köpenicker bereits in der Europa League standen, haben sie das Heimrecht im Rückspiel am 23. Februar 2023. Das Hinspiel in Amsterdam wird eine Woche zuvor am 16. Februar stattfinden.

Der 1. FC Union hatte in der vergangen Woche mit einem Sieg gegen das belgische Team Royale Union St-Gilloise als Zweitplatzierter den Sprung in die Zwischenrunde geschafft.