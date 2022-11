Hany Mukhtar hat als erster Deutscher die Auszeichnung des wertvollsten Spielers der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS erhalten. Der Berliner setzte sich in der finalen Abstimmung gegen Stürmer Sebastian Driussi (Austin FC) und Torhüter Andre Blake (Philadelphia Union) durch. Mukhtar erhielt in der Summe 48,03 Prozent der Stimmen. An der Wahl durften Spieler sowie Vertreter von Medien und Vereinen teilnehmen.

"Das ist ein riesiger Moment für mich und meine Familie", sagte Mukhtar bei der Preisverleihung in Nashville am Dienstag. Er war zuvor mit 23 Treffern Torschützenkönig der Major League Soccer geworden. Zudem bereitete der 27-Jährige elf Treffer vor. Damit war er an 65 Prozent aller Tore seines Klubs Nashville SC beteiligt. Dort verlängerte er seinen Vertrag im Frühjahr bis mindestens Ende 2025.

Mit dem Verein hat er große Ziele. "Ich freue mich sehr darauf, Geschichte zu schreiben und hier Titel zu gewinnen", sagte er. Davon war Nashville in dieser Saison noch ein gutes Stück entfernt. In den Playoffs scheiterte der Klub erneut früher als erhofft, in der ersten Runde gab es ein 0:1 bei Los Angeles Galaxy.

Und dennoch ging die wichtigste individuelle Auszeichnung an Mukhtar. "Als ich vor drei Jahren hier angekommen bin, wussten viele wenig über Fußball und ich wurde kaum erkannt. Inzwischen ist das anders", sagte er. In einer Liga mit Gareth Bale, Gonzalo Higuain, Chicharito oder Xherdan Shaqiri zählt sein Trikot zu denen am häufigsten verkauften.